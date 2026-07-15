Postane-i Amire adıyla 1840 yılında kurulan PTT’deki yeni yapılanma planı binlerce çalışanı tedirgin etti. 178 yıl kâr eden PTT, Varlık Fonu’na devredildiğinden bu yana zarara geçti. PTT’nin 2018’den beri 7 yıllık zararı 13 milyar 106 milyon lira oldu. 2025 yılını da 4 milyar 510 milyon lira zarar etti. Kurum son dönemde 200’ü aşkın şubesini kapattı, 38 bin olan çalışan sayısı 22 bine düştü, buna rağmen zarar arttı.

PTT çalışanları ‘Kurumda bir kişi bile mutlu değil, asırlık çınarın içi boşaltıldı’ diyerek eylemlere başladı, mevcut yönetimi eleştirdi. PTT Yönetim Kurulunda bir jeodezi (yerküre bilimi) ve bir endüstri mühendisi ile

iki işletmeci ve eski Emniyet Genel Müdürü bulunuyor.

ZARAR ÇALIŞANA KESİLİYOR

PTT’de sadece bu 5 yönetim kurulu üyesi huzuru buldu. Maaşlarının yanı sıra ayda 48 bin 400 lira lira huzur hakkı da ödenen yöneticiler, PTT her yıl zarar etse de yılda 2 kez ikramiye de alıyor. Sosyal hakları, makam araçları, kişisel bazı harcamaları da kurum tarafından ödeniyor. AKP tarafından TBMM’ye sunulan torba kanun teklifi ile fatura da personele kesiliyor. Çalışanların büyük bölümü ‘idari sözleşmeli personel (İSP)’ adı altında yeni bir statüye geçirilecek. Bu kapsama mevcut çalışan sayısının yarısı alınacak.

Kontenjan dışı kalanlar başka kamu kurumlarına aktarılacak. Bu yolla binlerce çalışanın nakledileceği belirtildi. Yeni statüde istihdam edilenlere emeklilik ikramiyesi veya iş sonu tazminatı da verilmeyecek. İSP personelin maaş ve özlük hakları PTT Yönetim Kurulu tarafından belirleyecek.

Bisiklet planı yapan başkan

PTT’de personelin yeni ücret ve özlük haklarını 5 kişilik Yönetim Kurulu üyeleri belirleyecek. PTT Yönetim Kurulu'nda Başkan olarak AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan 'Bisiklet ve kent içi trafik ulaşım planı' hazırlayan Jeodezi (yerküre bilimi) Mühendisi Mükremin Kara bulunuyor. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Endüstri Mühendisi Hakan Gülten, üyeler olarak da Emniyet eski Genel Müdürü Mehmet Aktaş, işletmeci Emrah Yoğurtçu ve Bilal Bedir yer alıyor.