CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, PTT’deki atama skandalını belgeleriyle ifşa etti. WhatsApp üzerinden gönderilen CV ile yandaş sendikacının kısa sürede müdür yapılması kamudaki torpil düzenini bir kez daha gözler önüne serdi.

“BU REZALETİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, daha önce kamuoyuna açıkladığı torpil belgelerinin ardından yetkililerin sessizliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“PTT’ye alınacak personel için AKP Gaziantep İl Başkanlığına kontenjan ayrıldığını gösteren yazışmaları geçen ay kamuoyuna belgesiyle açıklamıştım. AKP yöneticilerinden PTT’ye alınacak personel için birer isim istendiğini gösteren yazışmalar torpilin en net belgesiydi. Açıklamalarım kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ancak sorumlulardan gık çıkmadı. Bir savcımız çıkıp da buradaki usulsüzlüğü soruşturmadı. Ancak biz bu rezaletin peşini bırakmayacağımızı ilan etmiştik. Öyle de yaptık.”

“TORPİLİN BELGESİ OLMAZ DENİRDİ, ALIN SİZE BELGELER”

Yeni belgelerle birlikte PTT’deki skandalın boyutlarını daha da netleştiren Öztürkmen, şu sözlerle devam etti:

“PTT’de yaşanan yeni bir skandalın belgesine ulaştık. Yandaş sendika Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen’in Gaziantep Whatsapp grubunda, Birlik Haber-Sen Gaziantep İl Başkanı İbrahim Halil Yorulmaz, torpil talebinde bulunuyor ve CV’sini paylaşıyor. PTT çalışanı Yorulmaz, 'Başkanım' diye hitap ettiği Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gök’ten 'PTT Başmüdür Yardımcısı' ya da 'müdür vekili' yapılmasını talep ediyor. Böylece müdür maaşı alabileceğini belirtiyor. Yorulmaz, CV’sini daha önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e de verdiğini ve 'yardımcı olacağını' söylediğini anlatıyor. Ayrıca, Ahmet Gök’ten CV’sini Fatma Şahin’e ve AKP Milletvekili Abdulhamit Gül’e atmasını da istiyor. Talebinin sonunda kızının geçen dönem AK Parti İl Yönetiminde yer aldığını da hatırlatıyor. Bu yazışmalardan kısa süre sonra Yorulmaz’ın torpil talebi yerine getiriliyor.”

“AKP’NİN TORPİL DÜZENİNİ ENİNDE SONUNDA YIKACAĞIZ”

Gaziantep PTT Başmüdürlüğü’nün 20 Eylül 2024 tarihli atama kararıyla Yorulmaz’ın, PTT Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Müdürlüğüne atadığını belirten Öztürkmen, “Üstelik Yorulmaz lisans değil, önlisans mezunu. Torpilin belgesi olmaz denirdi. Alın size belgeler! Bundan daha net torpilin belgesi mi olur Milyonlarca gencimiz üniversite sıralarında dirsek çürütürken, sınavlarda ter dökerken, AKP 23 yıllık iktidarı boyunca bir torpil düzeni inşa etti ve kamu kurumlarını liyakatsizler ordusuyla doldurdu. Hiçbir AKP’li siyasetçiyi istifaya davet etmiyoruz. Çünkü 'istifa' onların defterinden çoktan silindi. Ancak bir umut Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz. Çünkü torpil, suçtur ve görevi kötüye kullanmaktır. AKP’nin inşa ettiği torpil düzenini eninde sonunda yıkacağız. Görevlere bu vatanın çalışkan ve liyakatli gençleri gelecek” ifadelerini kullandı.