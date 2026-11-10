Bursa'nın Osmangazi ilçesinde PTT personeli, resmi evrakının adresine teslim edilmediğini iddia eden kişinin saldırısına uğradı. Muhtarlıkta yaşanan arbede, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yunuseli Mahallesi Muhtarlığı'nda meydana geldi. Mahalle sakinlerinin işlemlerinin yürütüldüğü sırada muhtarlığa gelen kişi, resmi evrakının adresine teslim edilmediğini öne sürerek PTT personeliyle tartışmaya başladı.
"EVRAKIMI NEDEN EVE BIRAKMADINIZ?"
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, "Evrakımı neden eve bırakmadınız?" diyerek görevli memura saldırdı. Muhtarlık içerisinde yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı.