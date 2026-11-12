Altı yıl üst üste zarar açıklayan 186 yıllık PTT’de bazı iştiraklerin satışı gündeme geldi. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın özelleştirme sorusu üzerine bazı iştiraklerin satışı için çalışma yürüttüklerini açıkladı.

PTT, 2023’te 2 milyar 388 milyon, 2024’te 3 milyar 613 milyon lira zarar etti. DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ise 2025’te zararın 4 milyar 510 milyon liraya ulaştığını öne sürdü. AKP’li Osman Zabun da “Bir tebligat 300 lira, PTT nasıl zarar ediyor”diye sordu.