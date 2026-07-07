‘Postane-i Amire’ adıyla 1840 yılında kurulan ve 178 yıl kâr eden Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), Varlık Fonu’na devredildiği 2018’den bu yana zarara geçti. Son 7 yılda 13 milyar 106 milyon lira zarar eden PTT, faturayı personele kesiyor.

AKP tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile PTT çalışanlarının önemli bir bölümü devlet memurları kanunu kapsamı dışına çıkarılıp, ‘idari sözleşmeli personel’ adı altında yeni bir statüye geçirilecek. Düzenlemeden 4857 sayılı iş kanuna tabi olanlar muaf tutulacak. Teklif yasalaşırsa PTT çalışanlarının büyük bölümü ‘İdari sözleşmeli per-

sonel’ statüsüne geçirilecek. Bu statü için ayrılan kontenjana giremeyenler başka kurumlara gönderilecek.

PERSONEL AZALDI

İdari hizmet sözleşmeli olarak istihdam edilenlere emeklilik ikramiyesi veya iş sonu tazminatı da ödenmeyecek. Yeni statüye geçecek personelin maaş ve özlük haklarını PTT Yönetim Kurulu belirleyecek. 5 kişilik yönetim kurulunda bir jeodezi mühendisi (Yerküre bilimi) ile eski Emniyet Genel Müdürü ve endüstri mühendisi ile işletmeciler var. PTT son dönemde 200’ü aşkın şubesini kapattı, 38 bin olan çalışan sayısı da yaklaşık 22 bine düştü. Personel sayısı azalmasına rağmen zararın arttığı PTT’de yeni statüde çalışacakların maaş ve özlük hakları ile kariyer ve unvanları kurumla alakası olmayan yöneticiler tarafından belirlenecek.

Personelin haklarını tırpanlayacak olan bu teklif, AKP Samsun Milletvekili Ersan Aksu ve 73 AKP Milletvekili tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifinde bu konuda ‘’Statü değişikliği nedeniyle mükerrer ödemelerin önlenmesi amaçlanmıştır’ denildi.

PTT çalışanların kötü çalışma koşulları için defalarca eylemler düzenlemişti.

Yönetim PTT’den bihaber

PTT’de personelin yeni ücret ve özlük haklarını belirleyecek olan 5 kişilik yönetim kurulu üyelerinin kurumla veya meslekle alakaları yok. PTT Yönetim Kurulu’nda başkan olarak, AKP döneminde İBB’de çalışan ve ‘Bisiklet ve kent içi trafik ulaşım planı’ hazırlayan Jeodezi (Yerküre bilimi) Mühendisi Mükremin Kara bulunuyor. Üye olarak da Endüstri Mühendisi Hakan Gülten, Emniyet eski Genel Müdürü Mehmet Aktaş, işletmeci Emrah Yoğurtçu ve Bilal Bedir yer alıyor.

Film çekilirken PTT kârdaydı

Kemal Sunal’ın başrolünü üstlendiği Postacı filminin çekildiği 1984 yılında PTT’nin kârı önceki yıla göre yüzde 290 artışla 89.4 milyon lira olmuştu.