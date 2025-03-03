Süper Lig’in 26’ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 61 yapan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4’e indirdi.

Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Bilal Gölen üstlendi.

Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada maça baskılı başlayan Fenerbahçe, 9’uncu dakikada Mert Müldür’ün golüyle öne geçti. Hızlı ataklarla rakip kaleyi zorlayan sarı-lacivertliler, 26’ncı dakikada Dusan Tadic ve 30’uncu dakikada Youssef En Nesyri’nin golleriyle farkı açtı. Mücadele 3-0’lık skorla sona ererken, Fenerbahçe lider Galatasaray’ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı haftayı iyi değerlendirdi.

13 SEZON SONRA TEKRARDAN İÇ SAHA SERİSİ

Fenerbahçe, Süper Lig’de iç sahada oynadığı son 9 maçta 9 galibiyet alarak önemli bir başarıya imza attı. Bu sezon sahasında tek puan kaybını Galatasaray karşısında yaşayan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 9 iç saha maçında 27 puan topladı.

Bu süreçte Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’u mağlup eden Fenerbahçe, böylece 2011/12 sezonundan bu yana tek sezonda iç sahada yakaladığı en uzun galibiyet serisine ulaştı.

KANARYA YENİLMEZLİK SERİSİNİ KORUYOR

Fenerbahçe, 11 Aralık 2024’te Athletic Bilbao karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetin ardından oynadığı 18 maçta yenilgi yüzü görmedi. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu süreçte 11 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 karşılaşmada 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Bu periyotta 46 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise sadece 15 gol gördü.

ALEX'TEN SONRA YENİ REKOR EN NESYRİ'DEN GELDİ

Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En Nesyri, Antalyaspor karşısında takımının üçüncü golünü kaydederek Süper Lig’deki gol sayısını 16’ya yükseltti. 27 yaşındaki futbolcunun ligde ayrıca 4 asist katkısı bulunuyor.

En Nesyri, bu performansıyla Alex de Souza’dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçeli oyuncu oldu.

Öte yandan Faslı futbolcu, tüm kulvarlarda 26 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek etkileyici bir sezon geçirdi.