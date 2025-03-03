Trendyol Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmalarında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılarak büyük yara aldı.



Akşam saatlerinde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u rahat bir oyunla 3-0 mağlup etmesinin ardından şampiyonluk yarışında puan farkı 4'e inerken, Galatasaray'ın haftalardır devam eden 'umut vadetmeyen' oyunu, borsa yatırımcısını da hüsrana uğrattı.



GALATASARAY HİSSELERİ DÜŞTÜ, FENERBAHÇE UÇUŞA GEÇTİ



Alınan sonuçların ardından sarı-kırmızılı takımın rakibine kıyasla sezonun geri kalanında çok daha zor bir fikstüre sahip olması, yatırımcıların beklentilerinde de önemli değişikliklere neden oldu.



Galatasaray hisselerindeki düşüş yüzde 3'e yaklaşırken, Fenerbahçe'nin hisselerindeki yükseliş ise yüzde 7'yi aştı.