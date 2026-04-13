Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı kırmızılılar, bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı ve zirvede dengeler değişti. Yaşanan puan kaybının ardından Galatasaraylı Yaser Asprilla’nın sosyal medya paylaşımı taraftarı çileden çıkardı.

MAÇ BİTER BİTMEZ PAYLAŞTI

Karşılaşma sonrası Galatasaray'da büyük üzüntü yaşanırken, devre arasında kiralık olarak kadroya dahil edilen ve Kocaelispor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Yaser Asprilla bir paylaşım yaptı. Genç futbolcu, maçın hemen ardından gülümsediği bir fotoğrafı hesabından paylaştı.

Asprilla'nın davetli olduğu bir mekana gitmeden önce böyle bir paylaşım yaptığı iddia edilirken, taraftarlar küplere bindi. Sosyal medyada genç oyuncuyu hedef alan sarı kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk yarışını düşünmeyen ve duruma ciddiyet göstermeyen isimler olduğu gerekçesi ile tepki gösterdi.