Avrupa’nın büyük liglerinde genellikle birkaç takım şampiyonluk için çekişirken, Polonya Ekstraklasa’da bu sezon tam bir kaos hakim. 25. hafta geride kalırken, zirve ile son sıradaki takımlar arasındaki puan farkı o kadar az ki her maç sıralamayı altüst ediyor. Eskiden sadece birkaç büyük kulübün borusu öterken, artık her takım her an her şeyi yapabiliyor. Bu belirsizlik, ligi Avrupa'nın en heyecan verici futbol sahnelerinden biri haline getirdi.

TARAFTARLAR STATLARA AKIN EDİYOR

Ligdeki bu tahmin edilemez yapı, futbolseverlerin ilgisini de zirveye taşıdı. Kimin kazanacağının belli olmaması, tribünlerin dolmasını sağlıyor. Maç başına ortalama seyirci sayısı 13 bine ulaşırken, her hafta toplamda 100 binden fazla kişi stadyumlarda bu heyecana ortak oluyor. Bir hafta lider olan takımın ertesi hafta orta sıralara düşebildiği, küme düşme hattındaki bir ekibin ise birkaç galibiyetle Avrupa yarışına katılabildiği bu ligde heyecan bir an bile dinmiyor.