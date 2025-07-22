Hukuk fakülteleri için yıllardır uygulanan 125.000 başarı sıralaması barajı, şubat ayında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kararıyla 100 bine düşürüldü.



Söz konusu düzenleme, tüm hazırlıklarını eski sistem üzerinden yapan bazı öğrencilerin hedeflerinde değişiklik yaşanmasına neden olurken, özellikle 100 bin ila 125 bin sıralama arasında öğrenci kabul eden vakıf üniversitelerinin de mağduriyet yaşamasına yol açtı.

Öğrenciler, sınav döneminde alınan kararın aynı yıl için uygulanmasını 'oyun oynanırken kural değişmez' sloganıyla protesto ederken, söz konusu düzenlemenin gelecek yıldan itibaren geçerli olmasını talep etti.



PUANLARI YETSE BİLE HUKUK OKUYAMAYACAKLAR



Söz konusu düzenlemede herhangi bir değişikliğe gidilmemesi halinde, halihazırda devam eden tercih sürecinde öğrenciler, geçtiğimiz yıl 100 bin ila 125 bin arasında sıralama ile öğrenci kabul eden hukuk fakültelerine bu yıl giriş yapamayacak.