Tunceli'de serinlemek için Pülümür Çayı’na giren ve akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolan 22 yaşındaki Ali Murat’ın, sudan cansız bedeni çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre Tunceli-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Örenönü Tabiat Parkı’nda serinlemek için Pülümür Çayı'na giren Ali Murat, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirild. Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sonucu Murat’ın cansız bedenine ulaşıldı. Murat’ın cenazesi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.