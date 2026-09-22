Fon krizi derinleşirken, vurgunun boyutu da genişliyor. Adli sürece ilişkin fitili ateşleyen Pusula Holding ilgili ortaya çıkan ayrıntılar da dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan muhafazakar yazar Abdurrahman Dilipak, sürece ilişkin “Aslında Maliye Bakanlığı da SPK da Borsa yönetimi içinden birileri de sadece işin farkında değil, doğrudan ve dolaylı bir şekilde, oynanan bu kirli oyunun parçası idiler. Sustular, çünkü bunları ayak izlerini takip ettiğinizde, iş zülfiyare dokunuyordu” iddiasında bulundu.

TEMEL ATMIŞLAR

“AK Parti internet sitesindeki şu habere bakın ne demek istediğimi anlarsınız” diyen Dilipak, AKP’nin internet sitesinde yer alan 14 Mart 2026 tarihli bir haber linkini paylaştı. Haberde, devlet erkanıyla temel atma töreninde bulunan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın bulunduğu kare dikkat çekti. Haberde, devlet erkanının ‘Bingöl’de Yaşar Turhan Anadolu Lisesinin açılışına ve Serdar Turhan Kampüsü Çocuk Evleri Sitesi’nin temel atma törenine katıldığı’ bilgisine yer verildi.