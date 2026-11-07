Rusya'nın resmi yasal bilgi portalında yayımlanan kararnameye göre, JTI bünyesindeki Pereslavl-Tabak, JTI İnovasyon Ürünleri ve JTI Rusya şirketlerinin sermaye paylarının tamamı geçici yönetime geçirildi. Lüksemburg merkezli JTI Investments Sarl'a ait şirketlerin yönetimini, Rusya merkezli Promışlennıye Aktivı üstlenecek.

TİCARİ FAALİYETLERİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ

Putin, 5 Kasım'da imzaladığı bir önceki kararnameyle JTI'ın Rusya'daki 4 fabrikasını da aynı şirketin geçici yönetimine devretmişti. Son kararla birlikte JTI'ın ülkedeki ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü kapsayan yeni kuruluşlar da bu uygulamaya dahil edildi.

JAPONYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

JTI, ilk kararın ardından yaptığı açıklamada gelişmeleri değerlendirdiğini ve atabileceği adımları incelediğini duyurmuştu. Japonya hükümeti ise şirketin Rusya'daki varlıklarının geçici yönetime devredilmesine tepki göstererek kararın geri alınmasını istemişti.

4 BİN ÇALIŞANI BULUNUYOR

Winston, Camel, LD ve Sobranie gibi markalarla Rusya pazarında faaliyet gösteren JTI'ın ülkede yaklaşık 4 bin çalışanı bulunuyor.

GEÇİCİ YÖNETİME DEVRETME YETKİSİ

Rusya, Nisan 2023'te yürürlüğe koyduğu düzenlemeyle, Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşılık bazı yabancı şirketlerin ülkedeki varlıklarını geçici yönetime devretme yetkisi elde etmişti. Son kararlar da bu düzenleme kapsamında alındı.