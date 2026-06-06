Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomik forumda Ukrayna ile müzakere yapmayı reddetmesinden sadece birkaç saat sonra, Ukrayna ikinci kez St. Petersburg'u vurdu.

Şehre karşı büyük bir insansız hava aracı taarruzu başlatıldı. Rus hava savunma unsurları Leningrad üzerinde tam 144 İHA düşürdü.

Vali Alexander Drozdenko bu durumu "benzeri görülmemiş bir saldırı" şeklinde tanımladı. Putin, bir gün önce katıldığı ekonomik forumda "Rusya daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor" dedi.

Kentteki bir savunma bakanlığı tesisinde büyük bir yangın çıktı ve bölge sakinleri kısmen tahliye edildi.

Aynı zamanda Rusya'nın ikinci büyük ticari havalimanındaki uçuşlar saatlerce aksadı. Kronstadt deniz üssü de geçici olarak kapatıldı.

PUTİN MEKTUBU ELİNİN TERSİYLE İTTİ, İHA'LAR KALKTI

Putin bir gün önce yaptığı konuşmada Zelenski ile bir araya gelme çağrısını net bir dille geri çevirmişti.

Rus lider Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirmenin kendisi adına hiçbir anlamı olmadığını açıkça ifade etti.

Beşinci yılına giren savaşı bitirme teklifinin reddedilmesi bu geniş çaplı hava saldırısını tetikledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski St. Petersburg bölgesine düzenlenen bu operasyonu resmen doğruladı.

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus donanmasının cephaneliklerini ve Kronstadt üssünü doğrudan hedef aldıklarını belirtti.

Ukrayna lideri güney Rusya'daki Krasnodar bölgesinde bulunan bir petrol deposunun da vurulduğunu kaydetti.

Önemli bir emtia ihracat merkezi olan Leningrad bölgesi bu yıl Ukrayna tarafından defalarca hedef alınmıştı. Son saldırıda liman yapılarına herhangi bir zarar gelmediği bildirildi.

RUSYA'DAN MİSİLLEME

Diğer taraftan Rusya da Ukrayna kentlerini bombalamaya devam etti. Rusya, Kiev dahil olmak üzere Ukrayna şehirlerinde geniş saldırılar düzenledi.

Ukraynalı yetkililer son bir günde ülke genelinde en az 12 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 70'ten fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Vadym Filashkin Donetsk bölgesinde altı sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kherson Valisi Oleksandr Prokudin ise kendi bölgelerinde altı sivilin öldüğünü ve 27 kişinin yaralandığını bildirdi.