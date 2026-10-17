Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da görev yapan Rusya Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Grubu’nun komuta merkezlerinden birini ziyaret ederek Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve askeri birlik komutanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda savaşın sahadaki seyrine ilişkin bilgi alan Putin, Rus ordusunun 2026’nın başından bu yana 6 bin 500 kilometrekarelik alanı ve 310 yerleşim birimini ele geçirdiğini ileri sürdü.

RUS ORDUSUNUN KONTROLÜNE GEÇTİ

Ukrayna’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının yüzde 10’undan biraz fazlasında, Zaporijya bölgesinin ise yüzde 16,5’inde kontrolünü sürdürdüğünü iddia eden Putin, Lugansk bölgesinin tamamının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini savundu.

Rusya’nın Kursk bölgesine yönelik Ukrayna saldırılarının ardından sınır hattında güvenlik kuşağı oluşturulması çalışmalarının devam ettiğini belirten Putin, “Hedefimiz, Rusya'nın sınır bölgelerinin gelecekte mutlak güvenliğini sağlamaktır. Bunu, Ukrayna ile yapılabilecek olası barış müzakerelerinin bir konusu haline getirme niyetinde değiliz” dedi.

Putin ayrıca, Ukrayna’nın Rusya’daki sanayi ve enerji tesislerine yönelik saldırılarına karşılık olarak Ukrayna’nın askeri sanayi kompleksini ve altyapısını hedef almaya devam ettiklerini bildirdi.

DOBROPOLYE’NİN ELE GEÇİRİLMESİ ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Donetsk bölgesindeki çatışmalara değinen Putin, Dobropolye’nin kontrol altına alınmasını savaşın önemli gelişmelerinden biri olarak nitelendirdi.

Rus lider, “Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi, şüphesiz temel hedeflerimizden biri olmaya devam ediyor. Merkez birliklerinin Dobropolye şehrini ele geçirmesi, özel askeri operasyonda önemli bir gelişmedir. Zira bu durum, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin sınırlarına ulaşmak için doğrudan bir yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

Putin, Donetsk sınırları içerisinde 2 bin 748 kilometrekarelik alanın hâlâ Ukrayna ordusunun kontrolünde olduğunu belirterek, bu yıl 2 bin kilometrekareden fazla alanın kontrol altına alındığını öne sürdü.

EYLÜL AYINDAN BU YANA 92 YERLEŞİM BİRİMİ ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da toplantıda Putin’e cephe hattındaki gelişmelere ilişkin rapor sundu. Gerasimov, 1 Eylül’den itibaren Rus ordusunun cephe boyunca 1800 kilometrekareden fazla alanı ve 92 yerleşim birimini kontrolüne aldığını iddia etti.

Donbas bölgesinin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini belirten Gerasimov, eylül ayı ile ekim ayının ilk iki haftasında Donetsk bölgesinde yaklaşık 500 kilometrekarelik alanın ve 23 yerleşim yerinin ele geçirildiğini söyledi.

Dobropolye’nin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini savunan Gerasimov, kenti Ukrayna ordusunun Dnipropetrovsk yönündeki önemli savunma noktalarından biri olarak tanımladı.

RUSYA, UKRAYNA’YA YÖNELİK SALDIRILARIN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Gerasimov, Ukrayna’nın Rusya topraklarının derinliklerindeki sivil altyapıya yönelik saldırılarını artırdığını öne sürdü. Rusya’nın hava savunma sistemlerinin ocak ayında günde ortalama 120 Ukrayna İHA’sını ve füzesini etkisiz hale getirdiğini belirten Gerasimov, eylül itibarıyla bu sayının beş katına çıktığını ifade etti.

Gerasimov, “Sadece eylül ayında 15 binden fazla hava hedefi düşürülmüştür, bu da günlük ortalama 500'den fazla hedefe tekabül etmektedir” dedi.

14 NOKTANIN HEDEF ALINDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Rus Genelkurmay Başkanı, eylül ayından bu yana Ukrayna’ya 12 büyük çaplı saldırı düzenlendiğini de bildirdi. Bu saldırılarda füze ve İHA üretimi ile depolanmasıyla bağlantılı 30 askeri sanayi tesisi ve lojistik merkezinin yanı sıra yakıt, enerji ve ulaşım altyapısına ait 14 noktanın hedef alındığını öne sürdü.

Saldırıların Ukrayna’nın uzun menzilli silah üretim kapasitesini zayıflattığını ve sanayi sektörüne ekipman tedarikini zorlaştırdığını savunan Gerasimov, dokuz metalürji işletmesinin vurulduğunu ve Ukrayna’daki çelik üretiminin durduğunu iddia etti.

LİMANLAR VE LOJİSTİK MERKEZLERİ DE HEDEF ALINDI

Gerasimov, Rus ordusunun Ukrayna’nın limanlarına, lojistik altyapısına ve deniz araçlarına yönelik saldırılarının sürdüğünü belirtti.

Rus komutan, “Gerçekleştirilen bu saldırılar sonucunda 76 lojistik ve depolama merkezi, 203 liman altyapı tesisi ve Ukrayna’ya askeri kargo taşımak için kullanılan 93 deniz aracı vurulmuştur” ifadelerini kullandı.