Dmitriy Medvedev, Pazar günü Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, "Banderacı rejime askeri yardımlar devam ederse tampon bölge böyle görünebilir" ifadelerini kullanarak Ukrayna'nın neredeyse tamamını kapsayan bir harita paylaştı.

HARİTADA UKRAYNA'YA KÜÇÜK BİR ŞERİT KALIYOR

Rusya yanlısı kaynaklardan aktarılan haritada, Ukrayna topraklarının yalnızca Polonya sınırında küçük bir şeridi Ukrayna'ya bırakılmış şekilde tasvir edildi. Medvedev, Batı'dan gelen uzun menzilli silah tehditlerine karşı bu ölçekte bir önlem alınmasının gerekli olabileceğini savundu. Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin'in şimdiye kadar Ukrayna'nın tamamını işgal etmeyi amaçlayan herhangi bir planı açıkça ifade etmediği biliniyor.

Medvedev, NATO kaynaklı uzun menzilli silahların Rusya için doğrudan tehdit oluşturduğunu öne sürerek, "Başka bir deyişle, Rusya orada olmalı; 550 kilometre artı güvenlik için fazladan 70 ila 100 kilometre olmalı" ifadesine yer verdi.

UZMANLARIN UYARILARINA RAĞMEN PUTİN NET

Ukrayna'nın tamamını işgal etmenin Moskova açısından personel; ekonomi, lojistik ve siyasi sonuçlar açısından büyük zorluklar barındırdığı uzun süredir uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Ancak Medvedev'in bu çıkışı, Kremlin'in pozisyonunu daha da sertleştirmeye devam ettiğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Kremlin çevrelerinde genellikle 'kötü polis' rolünü üstlendiği yorumları yapılan Medvedev, zaman zaman nükleer tehditler de içeren aşırı açıklamalarıyla gündeme geliyor. Ancak uzmanlara göre Medvedev'in tüm bu açıklamaları, Kremlin'in bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştiriliyor...