Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tansiyonu yükseltecek açıklamalar peş peşe geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü’nü hedef alan saldırının ardından Ukrayna ile ateşkes konusunda anlaşma ihtimaline kapıyı kapattı. Putin, saldırıya karşılık verileceğini belirterek Kiev yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı.

PUTİN’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırının ardından enerji altyapısının hedef alınmamasını öngören bir anlaşmayı da kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Putin, “Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırının ardından ateşkesi veya enerji altyapısına saldırmama konusunda herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz” diyerek Moskova’nın tutumunu ortaya koydu.

“MİSİLLEMEMİZ ÇOK DAHA AĞIR OLACAK”

Ukrayna’ya yönelik karşılık verileceğini açıkça dile getiren Putin, Rusya’nın misillemesinin köprüye yapılan saldırıdan çok daha acı verici olacağını savundu.

Rus lider, “Bu saldırıya karşılık vereceğiz. Vereceğimiz tepkinin, Kiev’in köprüye yaptığından çok daha acı verici olacağına inanıyorum. Köprü yeniden inşa edilecek” ifadelerini kullandı.

Putin’in Ukrayna’ya yönelik tehdit içeren açıklamaları uluslararası basında da geniş yer buldu. New York Post, Rus liderin sözlerini Ukrayna’ya yönelik cehennem ateşi tehdidi olarak duyurdu.

KIRIM KÖPRÜSÜ SALDIRISINDA 1441 İHA İDDİASI

Rusya ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü, 17 Kasım'da düzenlenen saldırıda ağır hasar gördü. New York Post'un haberinde, saldırı kapsamında Ukrayna tarafından 1441 insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı öne sürüldü.

Putin ise köprünün Rus ordusu tarafından ağırlıklı olarak askeri teçhizat, mühimmat veya enerji taşımacılığı amacıyla kullanılmadığını iddia etti. Yapının sivil altyapı niteliğinde olduğunu savunan Rusya Devlet Başkanı, köprünün yeniden inşa edileceğini yineledi.

Putin'in açıklamaları, iki ülke arasındaki savaşta yeni bir misilleme dalgası yaşanabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.