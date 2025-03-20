Rus Devlet ajansı RIA Novosti'nin haberine göre Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'nin davetini kabul ettiğini söyledi.

Putin'in Türkiye'ye olası ziyaretiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan bir davet var ve Rusya Cumhurbaşkanı bu daveti minnettarlıkla kabul etti" dedi.

Ziyaretin zamanlaması konusunda diplomatik kanallar aracılığıyla henüz bir mutabakata varılmadığını söyledi.

İMAMOĞLU'NA DA DEĞİNDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların, Putin ve Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi için gerekçe olabileceği iddialarını reddetti.

Peskov, “Hayır, bu telefon görüşmesi için bir gerekçe olamaz ve olmayacak da. Bu Türkiye’nin egemenlik meselesi. Biz her zaman, nasıl yaşayacağımızın söylenmesinden hoşlanmadığımızı ve başkalarının iç meselelerine de asla karışmadığımızı dile getirdik” dedi.

Peskov, bu hafta Rusya ile Türkiye arasında üst düzey bir telefon görüşmesinin planlanmadığını belirtti.

TRUMP - PUTİN GÖRÜŞMESİ?

Putin’in günün ikinci yarısında uluslararası bir telefon görüşmesi yapacağını söyleyen Peskov, Rusya ve ABD heyetleri arasında Suudi Arabistan’da yeni bir toplantının planlandığını da açıkladı.

Peskov, “Bu, pazar günü olmayabilir. Şu anda son detaylar üzerinde anlaşmaya varılıyor. Önümüzdeki haftanın başı olabilir. Belli olacak. Yani gerçekten önümüzdeki birkaç günden bahsediyoruz” dedi.