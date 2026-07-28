Rus yetkililere göre Ukrayna'daki kullanım sırasında elde edilen veriler doğrultusunda füzenin hedefleme sistemi üzerinde iyileştirmeler yapıldı. Putin, St. Petersburg'da Rus Donanması personeliyle yaptığı görüşmede, gerçek operasyonlardan edinilen deneyimlerin füzenin isabet oranını artırdığını ancak geliştirme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Buna rağmen Zircon'un özellikle hassas hedeflere karşı performansı konusunda soru işaretleri devam ediyor.

GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

3M22 Zircon, yaklaşık Mach 9 hıza ulaşabilen ve 1.000 kilometreye kadar menzile sahip hipersonik seyir füzesi olarak geliştirildi. Başta savaş gemileri ve denizaltılardan fırlatılmak üzere tasarlanan sistemin kara hedeflerine karşı da kullanılabildiği belirtiliyor. Hipersonik hızı sayesinde mevcut hava savunma sistemlerini aşmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

Putin, son açıklamasında gerçek operasyonlardan elde edilen deneyimlerin füzenin doğruluğunu artırdığını söylese de, sistem üzerinde iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Bu açıklama, Rusya'nın en gelişmiş hipersonik silahlarından biri olarak gösterilen Zircon'un halen geliştirme sürecini sürdürdüğüne işaret ediyor.

HİPERSONİK SİLAHLARDA YARIŞ SÜRÜYOR

Hipersonik silahlar ses hızının en az beş katı hızlarda hareket edebildikleri için dünyanın birçok ülkesi tarafından stratejik teknoloji olarak görülüyor. Rusya'nın Zircon, Avangard ve Kinzhal sistemlerinin yanı sıra ABD ve Çin de benzer hipersonik silah projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.