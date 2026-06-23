Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin teklifini reddeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kremlin'de bir törene katılan Putin, Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu söyledi.
Putin, müzakerelerin 2022'de İstanbul'da üzerinde uzlaşı sağlanan başlıklar temelinde yürütülebileceğine de vurgu yaptı.
Putin ayrıca, "Ukrayna'nın sivil hedeflere yönelik saldırıları cephedeki durumu değiştirmez." ifadesini kullandı.