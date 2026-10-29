Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus haber ajansı TASS’ın aktardığı açıklamalarında, Türkiye’de faaliyet gösteren bazı şirketlerin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesine ortak olmak istediklerini duyurdu.

Büyük ölçekli nükleer santrallerin ciddi sermaye yatırımı gerektirdiğine işaret eden Putin, projenin tamamen Rusya tarafından finanse edildiğini ve 25 milyar dolarlık kaynağın tamamının Rus yatırımı olduğunu vurguladı.

Santralin "yap, sahip ol, işlet" şeklinde özel koşullarla hayata geçirildiğini hatırlatan Rus lider, Türkiye içinden sürece dahil olmak ve hisse payı satın almak isteyen şirketler bulunduğunu belirterek, Moskova yönetiminin bu talebi olumlu karşıladığını ifade etti.

SANTRALİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE İLK ÜNİTEDEKİ SON DURUM

Türkiye’nin güney sahilinde yükselen Akkuyu NGS, Rusya ile Türkiye hükümetleri arasındaki anlaşma hükümleri uyarınca, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un iştiraki olan Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından inşa ediliyor.

Her biri 1200 megavat kapasiteye sahip, 3+ nesil VVER-1200 tipi dört güç ünitesinden meydana gelen santralin toplam kurulu gücü 4800 megavat olarak planlanıyor.

Haziran ayında tesisi ziyaret eden Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, birinci güç ünitesindeki inşaat çalışmalarının tamamlandığını açıklamıştı.

Rbc'de yer alan habere göre, Ziyaret sırasında reaktör bölmesinde simülasyon yakıt demetlerinin reaktöre yüklenmesi ve montaj işlemlerinin başarıyla sonuçlandığı bildirilmişti.

İlk ünitede görev alan 1930 personelin yüzde 40’ından fazlasının Türk vatandaşı olduğunu belirten Lihaçev, bu personelin Rus üniversitelerinden mezun olduğunu ve Rusya’daki simülatörler ile santrallerde eğitim aldığını dile getirmişti.

TEST SÜRECİ, ÜRETİM HEDEFLERİ VE VERİ MERKEZİ PLANI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ağustos ayında yaptığı açıklamada ilk güç ünitesinin test sürecinin yıl sonuna kadar başlatılmasının hedeflendiğini aktarmıştı.

Enflasyonun projenin ilk maliyeti olan 20 milyar doları artırdığına dikkat çeken Bayraktar, birinci ünitenin devreye alınmasıyla nükleer enerjinin Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 2,5’ini karşılayacağını, dört ünitenin tümü işletmeye girdiğinde ise santralin tek başına İstanbul’un elektrik talebini bütünüyle karşılayabilecek kapasiteye ulaşacağını kaydetmişti.

Elektrik üretimine 2026 yılı sonuna kadar başlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Bayraktar, diğer reaktörlerdeki çalışmaların da kesintisiz sürdüğünü ve üçüncü ile dördüncü reaktörlerle entegre bir veri merkezi kurma projeleri üzerinde çalıştıklarını aktarmıştı.