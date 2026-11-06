Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, devlet televizyonu NHK'ye yaptığı açıklamada, JTI'nın Rusya'daki varlıklarının geçici yönetime devredilmesine karşı olduklarını belirtti. Kihara, Japon hükümetinin kararın geri alınmasını talep ettiğini ve gelişmeleri yakından takip edeceğini ifade etti.

‘SÜREÇ YAKINDAN İZLENİYOR’

Tokyo yönetiminin, Rusya'nın kararına uygun şekilde karşılık vereceğini de belirten Kihara, sürecin yakından izleneceğini kaydetti.

İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM ARTIYOR

Rusya ile Japonya arasındaki ilişkiler, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle yeniden gerildi. Rusya'da görev yapan bir Japon gazetecinin casusluk şüphesiyle gözaltına alınması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasında egemenlik anlaşmazlığına konu olan Kuril Adaları'nı ziyaret etmesi, diplomatik tansiyonu yükselten gelişmeler arasında yer aldı.

JTI'NIN RUSYA'DA 4 FABRİKASI BULUNUYOR

Putin'in aldığı kararla JTI'nın Rusya'daki varlıkları, Promışlennıye Aktivı adlı Rus şirketinin geçici yönetimine bırakıldı. Rusya'da Winston, Camel, LD ve Sobranie gibi markalarla faaliyet gösteren JTI'nın ülkede 4 fabrikası ve yaklaşık 4 bin çalışanı bulunuyor.

Moskova yönetimi, Nisan 2023'te yürürlüğe giren kararnameyle Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşılık yabancı şirketlerin Rusya'daki varlıklarını geçici yönetime devretme yetkisi kazanmıştı. Son karar da bu düzenleme kapsamında alındı.