Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Kırım’a uzanan stratejik bağlantı noktası Kerç Köprüsü’ne bu hafta üçüncü kez saldırı düzenlemesinin ardından Rusya’nın vereceği yanıtın "acı verici" olacağını söyledi.

Çin’de Donald Trump ve Xi Jinping ile yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, Kerç kara yolu köprüsü yıkılana kadar yerel ateşkesleri kabul etmeyi değerlendirdiğini öne sürdü.

Köprünün yalnızca siviller tarafından kullanıldığını savunan Putin, "Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıların ardından müzakere etmeyeceğiz. Bu saldırılara yanıt vereceğiz. Yanıtımız Kiev'in köprüye yönelik saldırısından çok daha acı verici olacak" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİLİKTE RUS İHA'SI

Öğleden sonra saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir dizi patlama sesi duyulurken, kasıtlı olarak hedef alınıp alınmadığı netleşmemekle birlikte bir Rus insansız hava aracının Hollanda Büyükelçiliği yakınına düştüğü bildirildi.

Kent yetkilileri, öğleden sonra düzenlenen saldırılarda 26 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini ve beş kişinin yaralandığını açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, Kiev’deki büyükelçilik binasının arkasına "bir mühimmatın isabet ettiğini" doğrulayarak, "Neyse ki meslektaşlarımız zarar görmedi, ancak binada küçük çaplı hasar var" dedi ve yetkililerin olayı soruşturduğunu ekledi.

Söz konusu gerilim, Ukrayna ordusunun salı günü gece yarısından hemen sonra Hollandalı Destinus şirketi tarafından üretilen Ruta seyir füzelerinin yanı sıra çok sayıda Ukrayna seyir füzesi ve insansız hava aracının kullanıldığı karmaşık bir hava saldırısıyla Kerç kara yolu köprüsünün orta açıklığını havaya uçurmasının ardından yaşandı.

Destinus şirketinin saldırıda kilit bir unsur olduğunu açıklamasının ardından Rusya’nın Hollanda Büyükelçiliği, "Hollanda hükümeti çatışmaya açıkça katılıyor mu?" sorusunu yönelterek Hollanda'yı tehdit etmişti.

ÜÇLÜ ZİRVEDEN ÖNCE HEDEF ALINDI

Ukraynalı askeri kaynaklar, Kerç Köprüsü’nün yıkılmasının, Putin’in savaş ve diğer konuları görüşmek üzere Trump ve Xi ile bir araya geldiği olağanüstü zirve öncesinde Rus lideri zor durumda bırakmak amacıyla kasıtlı olarak zamanlandığını belirtti.

Trump’ın Putin ile yaptığı görüşmelerin ardından Ukrayna’nın Berlin’deki Avrupalı müttefiklerinin toplantısına telefonla bağlandığı, Avrupa ülkelerinin Kiev’e askeri destek için neden milyarlarca harcamaya devam ettiğini sorduğu ve Putin’in bir barış anlaşması müzakere etmeye hazır olduğunu söylediği bildirildi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise düzenlediği basın toplantısında Trump’ın Rusya’nın barış arzusuna ilişkin aşırı iyimser bir tablo çizip çizmediği sorusuna, "Fazla tozpembe bir tablo mu? Hayır, kesinlikle değil. Bu öğleden sonra başkandan duyduğumuz telefon görüşmesi bu değildi. Dürüst olmak gerekirse tam tersini söyleyebilirim" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna, salı günü Kerç Köprüsü'ne düzenlediği bombalı saldırının ardından çarşamba gecesi Kırım'a uzanan kalan demir yolu köprüsüne de yeni bir saldırı gerçekleştirdi.

Ukrayna ordusunun Ukrayna yapımı Neptün füzeleriyle düzenlendiğini açıkladığı saldırılar sonucunda tren seferleri durduruldu.

Kremlin tarafından atanan Kırım Valisi Sergei Aksyonov, çarşamba gecesi köprüye bir saldırı daha düzenlendiğini belirttikten sonra perşembe günü yaptığı açıklamada trenlerin "yaklaşık saat 16:00'dan" itibaren geçiş yapmaya başlayacağını duyurdu.

Acil durum onarım ekiplerinin hattı yeniden işler hale getirmek için "kahramanca çabalar" sarf ettiğini söyleyen Aksyonov'un ardından Rusya Ulaştırma Bakanlığı da olay sonucunda yaralanan kimsenin olmadığını belirtti.