Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da düzenlenen “Delovaya Rossiya” iş dünyası forumuna video konferans aracılığıyla katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘CİDDİ BİR HASAR YOK ANCAK SALDIRILAR SÜRÜYOR’

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerini hedef almaya devam ettiğini söyleyen Putin, son saldırılarda bazı tesislerin vurulduğunu ancak önemli ölçüde hasar meydana gelmediğini ifade etti.

Putin, “Dün bazı rafinerilere saldırı düzenlemeye çalıştılar. Bazı yerleri vurdular, ciddi bir hasar yok ancak saldırılar devam ediyor” dedi.

PUTİN'DEN ENERJİ TESİSLERİ VE VERİ MERKEZLERİ AÇIKLAMASI

Ukrayna'nın Rusya'daki e-ticaret platformlarını ve diğer sivil altyapı tesislerini hedef almasına da değinen Putin, Moskova'nın saldırılara karşılık vermeye başladığını söyledi.

Rusya'nın enerji tesisleri ve veri merkezlerinin de hedef haline gelmesine ilişkin eleştirilere yanıt veren Putin, karşılıklı saldırıların başlamasından Kiev yönetimini sorumlu tuttu.

Putin, “İlk adımı onlar attı, biz karşılık vermeye başladık. Şimdi enerji tesisleri ve veri merkezleri dahil diğer tesislerle ilgili de şikayet ediyorlar. Başlamamaları gerekirdi. Bu adımı atmadan önce sonuçlarını iyice düşünmeliydiler” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN BATI'YA MOSKOVA ÜZERİNDE BASKI ÇAĞRISI

Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşılık Batılı ülkelerden Moskova yönetimi üzerinde baskı kurmalarını istediğini öne sürdü.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bir gün önce yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün yaptığı değerlendirmede, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının ABD'nin barış girişimleriyle çeliştiğini savunmuştu.