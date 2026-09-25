Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Estonya yönetiminden gelen son açıklamalara sert tepki gösterdi. Putin, Estonya’nın değerlendirmelerini küçümseyen ifadeler kullanarak söz konusu açıklamaların siyasi bir gösteriden ibaret olduğunu savundu.

'DEĞERLENDİRMELER GERÇEKÇİ DEĞİL'

Bölgedeki demografik yapı ile Rusya’nın askeri kapasitesini karşılaştıran Putin, Estonya’nın nüfusunun Rus ordusunun personel sayısından dahi düşük olduğunu belirtti. Estonya’ya yönelik değerlendirmelerin gerçekçi olmadığını öne süren Putin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'SİRK GİTTİ AMA PALYAÇOLAR KALDI'

"Hani bizde şakayla karışık söylenen bir söz vardır; 'Sirk gitti ama palyaçolar kaldı.' İşte tam da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu, siyasi bir soytarılıktır. Estonya'nın toplam nüfusu yanılmıyorsam 1 milyon 300 bin kişi civarında, yani oldukça küçük. Rusya Federasyonu'nun genel nüfusundan bahsetmiyorum bile; yalnızca Rus ordusunun mevcudu 1 milyon 535 bin kişidir. Bahsettiğimiz 1 milyon 300 bin Estonya vatandaşının içine bebekler ve yaşlılar da dahil. Dolayısıyla öne sürülen iddiaların tamamen saçmalık, zırvalık olduğu gün gibi ortadadır. Ancak ne yazık ki bugün işte bu tür insanlarla muhatap olmak zorunda kalıyoruz."

‘TEK BAŞINA RUSYA’YA KARŞI MÜCADELE EDEBİLİR’

Estonya Savunma Bakanı Martin Herem, “Estonya tek başına Rusya'ya karşı mücadele edebilir. Sınırı geçerseniz, hepinizi öldüreceğiz” açıklamasında bulunmuştu.