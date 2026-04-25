Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'yi rahatsız edecek provokatif açıklamaya imza attı. Kremlin'in resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan mesajında Putin, 1915 olaylarını "insanlığa ve medeniyete karşı bir suç" olarak nitelendirerek tepki çeken ifadeler kullandı.

Ermeni halkına yönelik sözde 'soykırım' anma etkinliklerine gönderdiği bu tek taraflı mesajla, tarihsel tartışmaları siyasi bir araç olarak kullanan Rus lider, uluslararası topluma bu tür "barbarlıkların" tekrarlanmaması için güç birliği yapma çağrısında bulunurken Ermeni olaylarını "soykırım" olarak nitelendirdi.

"1915'TEN BU YANA TAVRIMIZ DEĞİŞMEDİ"

Mesajında Putin, yaşanan süreci dini düşmanlık, milliyetçilik ve yabancı düşmanlığının yıkıcı bir sonucu olarak tanımladı. Rusya’nın bu konudaki tutumunun 1915’ten bu yana değişmediğini savunan Kremlin, daha o yıllarda yayımlanan ortak deklarasyonlara ve 1995 tarihli Devlet Duması kararlarına atıfta bulunarak Türkiye'nin hassasiyetlerini görmezden geldi.

Putin, bu "felaketin" Ermeni halkı için nesiller boyu kapanmayan bir yara olduğunu iddia ederken, provokatif söylemlerini Ermenilerin ulusal kimlik ve özgürlüklerini koruma mücadelesine verdiği destekle sürdürdü.

Türkiye’nin diplomatik çabalarını ve tarihsel tezlerini yok sayan bu mesajı Putin, "Dost Ermeni halkına refah ve huzur diliyorum" temennisiyle sona verdi. Putin’in bölgesel dengeleri sarsabilecek bu mesajı, son dönemde stratejik iş birlikleriyle dikkat çeken Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olup olmayacağı ile merak konusu oldu.