The Wall Street Journal'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki dört yıllık çatışmayı Moskova'nın lehine sonuçlanacak bir uzlaşıyla sonlandırmak amacıyla, gelecek ay ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Cinping ile bir araya gelmeyi önerdi.

Putin'in bu öneriyi Trump ile 9 Ekim'de gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde gündeme getirdiği, konuya ilişkin bilgilendirilen eski bir Rus istihbarat yetkilisi tarafından aktarıldı.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan plana göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yer almadığı böylesi bir zirve benzeri görülmemiş bir adım niteliği taşırken, Ukrayna'nın yanı sıra Washington ve Avrupa başkentlerinde de ciddi endişelere yol açıyor.

Söz konusu görüşmede ayrıca ABD'nin Rus dizel yakıtı satın alması ve küresel pazardaki satışını kolaylaştırmasına yönelik bir mutabakata varıldığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, potansiyel bir toplantıya ilişkin istişarelerin sürdüğünü doğrulayarak The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, “Her üç taraf da böyle bir toplantının gerçekleşme ihtimalini varsayımsal olarak kabul etse de, toplantının kendisi veya olası gündemi konusunda henüz net bir uzlaşı yok” ifadelerini kullandı.

TARİH VE YER ŞİMDİDEN BELLİ

Görüşmelere yakın kaynaklar, Kremlin'in üçlü diyaloğu 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in teknoloji merkezi Şenzen'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında gerçekleştirmeyi önerdiğini bildirdi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Trump'ın henüz böyle bir zirveyi onaylamadığını ancak savaşı sona erdirme yönündeki seçim vaadini yerine getirme arzusu doğrultusunda bu fikre açık olabileceğini ifade etti.

Trump yeni döneminin “ilk gününde” savaşı bitireceğini belirtmişti, ancak görev süresinin neredeyse ikinci yılına yaklaşmış durumda.

Beyaz Saray konuya dair yorum yapmayı reddederken, Washington'daki Çin Büyükelçiliği de soruları yanıtsız bıraktı.

Pekin'in ise Trump'ın katılması durumunda zirveye itiraz etmeyeceği öne sürüldü.

Öte yandan üçlü zirve girişimi, Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerin seyrinin değiştiği bir döneme rastlıyor.

Trump, Amerikan ekonomisini yavaşlatan ve ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere zarar veren yakıt fiyatlarını düşürme amacıyla Rusya'dan dizel almak üzere Putin ile anlaştı.

Trump ayrıca geçtiğimiz ay imzaladığı iki partili yasa kapsamındaki Rusya yaptırımlarının uygulanmasını durdurdu ve bu adımıyla Kongre üyelerinin eleştirilerine hedef oldu.

Enerji uzmanları ise dizel fiyatlarındaki artışın ana nedeninin İran savaşı olduğunu ve Rusya'nın taahhüt ettiği yakıt miktarının piyasayı pek etkilemeyeceğini belirtiyor.