Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşme talebine de değinen Rusya Devlet Başkanı, görüşmenin bir anlamı olmadığını belirtti.

Putin, kalıcı bir barış anlaşmasına ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Ukrayna saldırılarına değinen Putin, "Altyapıya yönelik saldırıları Rusya'ya belli ölçüde zarar veriyor. Bu tek bir anlama geliyor: Hava savunma sistemleri güçlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımların, uygulayanlara zarar vereceğini belirtirken, "Onlar, 300 milyar dolarlık varlığımızı dondurdu ancak rezervlerimiz 500 milyar doları geçti" dedi.

Putin, Ukrayna'nın ABD'den silah talep ettiğini ancak ABD'yi garantör ülke olarak kabul etmediğini dile getirdi.