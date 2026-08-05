Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kripto para birimlerinin ve dijital hakların dolaşımını kapsayan ilk kapsamlı düzenlemeyi onayladı.

İmzalanan yasayla birlikte, kripto paraların dış ticaret işlemlerinde ve uluslararası sözleşmelerde kullanılmasına resmi olarak izin verildi.

Rus turistlerin Türkiye ve FAST ödeme sistemi kullanan diğer ülkelerde, kartlarını kullanmalarının ardından banka hesaplarının bloke olması hem Rus tatilcileri hem de otel ve restoran sahiplerini mağdur etmişti.

Şimdiyse Ruslar, kripto ile ödeme yapabilecek. Antalya ve İzmir gibi şehirlerde hesapları bloke olunca beş parasız kalan Rus turistler, bu yöntemle ödeme yapacak.

KRİPTO MADENCİLİĞİNE DÜZENLEME

Bu gelişme, kripto para borsaları, dijital saklama kuruluşları ve piyasa katılımcıları için yeni kuralların belirlendiği anlamına geliyor.

Düzenleme kapsamında kripto para madenciliği, dijital hakların ihracı ve dijital finansal varlık ihraç eden sistem operatörlerinin faaliyetleri denetim altına alındı.

Yasaya göre, 1 Temmuz 2027'den itibaren yalnızca hükümetin özel siciline kayıtlı kuruluşların kripto para alım satım faaliyeti yürütmesine izin verilecek. Bu kuruluşların en az 15 milyon ruble (yaklaşık 9 milyon lira) öz sermayeye sahip olması ve finansal piyasada bir denetim kurumuna üye olması şartı aranacak.

LİMİTLER NELER?

Yeni kurallar çerçevesinde, akredite olmayan yatırımcılar aracı kurumlar üzerinden yıllık en fazla 300 bin ruble tutarında kripto para alabilecek.

Akredite yatırımcılar için ise herhangi bir limit uygulanmayacak. Bankalara şüpheli kripto işlemlerini engelleme yetkisi verilirken, bu alandaki reklamlarda yüksek risk ve olası finansal kayıp uyarılarının yapılması zorunlu kılındı.

Kripto paraların Rusya sınırları içindeki yurt içi ödemelerde kullanılmasına yönelik yasak devam edecek. Dış ticarette kripto para ile ödeme yapılmasının önünü açan yasanın ana hatları 1 Eylül'de, bazı özel hükümleri ise 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girecek. Bu tarihler, piyasa aktörlerinin hazırlık sürecini belirleyen önemli kilometre taşları olarak dikkat çekiyor.