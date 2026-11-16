Rusya'da savaş yanlısı milletvekillerine Krelim'den "savaşın sona ermesine hazırlıklı olmaları" yönünde talimat verildiği öne sürüldü.

Geçen hafta Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü görüşmelerde her iki taraftan geniş çaplı esir takası dahil olmak üzere birkaç somut anlaşmaya varılmıştı.

Kremlin'den geldiği öne sürülen bu talimat, savaşın yakında sona erebileceği umutlarını canlandırdı.

'ZAFERE HAZIR OLUN'

Rusya'daki meclis kulislere yansıyan söylentilere göre, Putin yanlısı milletvekillerine cephe hattındaki tüm Rus birliklerinin ani dönüşüne hazırlanmaları söylendi.

Eski Başbakan Sergey Kiriyenko'nun kapalı kapılar ardında düzenlenen bir oturumda milletvekillerine, cepheden dönecek askerlerle "iletişim kurmaya" hazır olmaları talimatını verdiği aktarıldı.

Toplantıda yer alan bir kaynak, Kiriyenko'nun sözlerini şöyle aktardı:

"Özel askeri operasyondaki çatışmalara katılanlar cepheden toplu halde döndüğünde herkesin zafere hazır olması gerektiğini söyledi."

BARIŞIN ŞARTI, TOPRAK VERİLMESİ

Bu açıklamalar, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken Putin'in yaklaşık beş yıldır devam eden savaşı durdurmaya hazırlanıp hazırlanmadığı sorusunu gündeme getirdi..

Devam eden barış görüşmeleri kapsamında ABD'li müzakerecilerin, Ukrayna'nın NATO üyeliği karşılığında Donbas bölgesinin tamamını Rusya'ya bırakması fikrini gündeme getirmesinin bu talimatın verilmesinde etkili olduğu öne sürüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Moskova'nın bu talebi NATO'yu zayıflatmak amacıyla kullanabileceği uyarısında bulundu.

KIRIM'DA AĞIR HASAR

Yakıt sıkıntısı çeken Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı artırmak isteyen Ukrayna, son dönemdeki saldırılarını yoğunlaştırdı.

Gece saatlerinde düzenlenen saldırılarda Rusya'nın 3 milyar sterlin değerindeki Kırım Köprüsü isabet aldı ve köprüde benzeri görülmemiş düzeyde hasar meydana geldi.

İHA'nın köprü kemerlerinden birine çarparak kemerin yaklaşık 15 derece kaymasına yol açtığı bildirildi.

Yoğun hava ve deniz savunma sistemleriyle korunan 12 mil uzunluğundaki kara ve demir yolu geçişi, saldırıların ardından en az sekiz saat boyunca trafiğe kapatılırken, köprünün her iki yakasında yaklaşık 2 bin araçlık kuyruk oluştu.

ZELENSKİ ABD'YE İSYAN ETTİ

Diğer yandan barış görüşmelerini riske atmaması Ukrayna'nın saldırılarını durdurmasını isteyen ABD, Zelenski hükümetine baskı uyguluyor.

Zelenski, Elon Musk'ın SpaceX şirketine bağlı olan askeri Starshield ağının Ukrayna ordusu için yeniden kısıtlandığını açıkladı.

Bu durum, Ukrayna'nın saldırı ve savunma kabiliyetlerini büyük oranda kısıtladı. Zelenski kısıtlamaların kaldırılmasını talep etti.