Japon tütün şirketi Japan Tobacco (JT), Rusya'daki varlıklarının geçici yönetime devredilmesinin ardından 2026 yılı için yaklaşık 1,4 trilyon yen (8,6 milyar dolar) zarar kaydetmeyi beklediğini açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 ve 6 Kasım'da imzaladığı kararnameler sonucunda ülkedeki yedi şirketin yönetim kontrolü kaybedildi. Bu şirketler JT'nin mali tablolarından çıkarılacak.

KÂR TAHMİNİ NET ZARARA DÖNDÜ

JT, bu gelişmenin ardından 2026 yılına ilişkin 662 milyar yenlik net kâr tahminini 724 milyar yen net zarar olarak güncelledi.

Şirket, Rusya'daki şirketlerin mali tablolardan çıkarılmasının varlıkların satıldığı veya Rusya pazarından çıkıldığı anlamına gelmediğini vurguladı.

YEDİ ŞİRKET GEÇİCİ YÖNETİME DEVREDİLDİ

Putin'in imzaladığı kararnamelerle, JT bünyesindeki Japan Tobacco International'ın Rusya'daki yedi şirketi, Rus şirketi Promışlennıye Aktivı'nın geçici yönetimine devredilmişti.

Rusya'da Winston, Camel, LD ve Sobranie gibi markalarla faaliyet gösteren şirketin ülkede yaklaşık 4 bin çalışanı bulunuyor.