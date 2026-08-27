Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, müzakere çerçeveleri fiilen çöktü ve taraflar yeniden savaşın başındaki noktaya döndü. Bloomberg'de yer alan habere göre Rusya’nın özellikle Kiev’in merkezi ile Ukrayna’daki altyapı hedeflerine yönelik güçlü konvansiyonel balistik füze saldırılarını yoğunlaştırmayı değerlendirdiği belirtildi. Kaynaklar, mevcut çatışma aşamasının askeri tırmanışın zirvesi olmadığını savundu.

PUTİN’DEN “PANDORA’NIN KUTUSU” MESAJI

Kaynaklara göre Putin, yaptırımların oluşturduğu ekonomik baskı ve Ukrayna’nın Rus rafinerileri ile lojistik ağlarına yönelik saldırıları sürerken savaşı sona erdirmeye yanaşmıyor. Moskova’nın Ukrayna’ya verilen silah ve istihbarat desteğini de NATO üyesi ülkelerin Rusya’ya yönelik saldırıları olarak değerlendirdiği ifade edildi. Putin ise hafta sonu devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın “Pandora’nın kutusunu açtığını” belirterek, “Ukrayna bu Pandora'nın kutusunu açtı” dedi. “Ekonominizin en hassas sektörlerinde bir geri tepme yaşamaya hazır olun.”

ABD’NİN MÜZAKERE ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerinin şimdiye kadar somut bir ilerleme sağlayamadığı, görüşmelerin ise Başkan Donald Trump’ın İran’la yaşanan çatışmaya odaklanması nedeniyle tıkandığı aktarıldı. Kremlin’in de Putin ile Trump’ın geçen ağustosta Alaska’da gerçekleştirdiği zirvede varıldığına inanılan anlaşmaya yönelik güvenini kaybettiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, haziranda Washington’ın Rusya’nın yaklaşımını paylaşmadığını belirterek, “Eğer bir anlaşma olsaydı, savaş sona ermiş olurdu” ifadelerini kullanmıştı. Rubio, temmuz ayında Filipinler’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından ise “yeni kavramlara” ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.