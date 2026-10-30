Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Avrupa ile savaşa hazır olduğunu ancak böyle bir çatışmayı arzu etmediğini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ile bu hafta başında gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Rus lider, Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin yeniden tesis edilmesini hedefleyen adımları desteklediğini bildirdi.

Görüşme davetinin Avrupalı liderlerden geldiğini belirten Putin, söz konusu temasları doğru yönde atılmış bir adım olarak nitelendirdi.

PUTİN: 'BU SAVAŞTA KAZANAN OLMAZ'

Avrupa ile yaşanabilecek olası bir savaşa hazırlıklı olduklarını vurgulayan Putin, gerilimin tırmanması halinde kazanan bir tarafın olmayacağını söyledi.

Batılı ülkelerin 2030 yılına kadar Rusya ile muhtemel bir çatışmaya hazırlanmasına değinen Putin, “Hazırız ama Avrupa ile herhangi bir savaş istemiyoruz, ancak bazıları savaşa hazırlanmak istiyorsa, bırakın hazırlansınlar” ifadelerini kullandı.

Perşembe günü Batı'nın Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatma hedefine ulaşamadığını belirten Rus lider, “Eğer Rusya ile Avrupa arasında bir savaş çıkarsa, kazanan olmayacaktır” diyerek Avrupa ülkelerine “bunu unutmamaları” çağrısı yaptı.

Putin, Aralık 2025'te de benzer bir duruş sergileyerek, “Avrupa ile savaşmayı planlamıyoruz. Ancak Avrupa aniden bize karşı savaş açmaya karar verir ve bunu başlatırsa, şu anda hazırız” demişti.

RUSYA'NIN HİBRİT SALDIRILARI

Putin'in savaş istemediğine dair söylemlerine karşın Rusya'nın, komşu ülkelerde patlayan insansız hava araçları da dahil olmak üzere bir dizi hibrit saldırı yoluyla aylardır Avrupa ülkelerini ve NATO'yu test ettiği belirtiliyor.

Yaz aylarında sızdırılan bir ABD istihbarat raporunda, Rusya'nın ittifakın kararlılığını sınamak amacıyla birkaç hafta içinde NATO'nun doğu kanadına saldırabileceği kaydedilmişti.

Amerikalı yetkililer, Putin'in Doğu Avrupa genelinde siber saldırılar düzenleyerek veya muhtemelen bir Baltık ülkesine küçük çaplı bir kara harekatı gerçekleştirerek tansiyonu yükseltmeyi deneyebileceğini değerlendirmişti.

PUTİN'İN PLANI NE?

The Telegraph'ta yer alan habere göre Rusya, Ukrayna barış görüşmelerinin bir sonraki turunu, Putin'in savaşın “temel nedeni” olarak nitelendirdiği NATO'nun Doğu Avrupa'ya genişlemesi konusunda tavizler elde etmek için kullanmayı planlıyor.

Bu kapsamda Putin'in, NATO'nun Avrupa'daki askeri varlığının azaltılmasını; yani Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Finlandiya'dan NATO birliklerinin çekilmesini talep etmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, ülkesinin düşmanlarının 2030 yılına kadar saldırı düzenleyebilecek bir konuma gelebileceği uyarısında bulundu.

The Telegraph gazetesine yazan Streeting, “En kötüsünü önlemek için buna hazırlanmalıyız. İlk etapta bu, hasımlarımızın bize saldırmayı iki kez düşünmesi adına yeteneklerimizi artırmak anlamına gelir. Bunun başarısız olması durumunda ise Britanya'nın savaşa hazır olmasını sağlamalıyız” değerlendirmesinde bulundu.