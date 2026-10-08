Rus model Ksenia Maximova, gençlik yıllarında Vogue dergisinin kapağında yer alan ve Donald Trump'ın New York'taki modellik ajansıyla çalışan eski manken, bugün Putin yönetiminin "terörist" ilan ettiği ve peşine düştüğü bir siyasetçi ve aktivist olarak hayatını sürdürüyor.

18 YAŞINDA DONALD TRUMP İLE TANIŞTIU

18 yaşındayken Donald Trump ile tanışan ve moda dünyasındaki kariyerini bırakarak sanat eğitimi için İngiltere'ye dönen Maximova, Londra'da belediye meclis üyesi seçilerek siyasete atıldı. İngiltere merkezli Rus Demokratik Topluluğu’nun liderliğini yürüten eski manken, Londra'daki Rus Büyükelçiliği önünde Ukrayna savaşı karşıtı protestolar düzenliyor, Rus diplomatlara görevden çekilme çağrısında bulunuyor ve Kremlin yetkililerine yaptırım uygulanması için lobi faaliyetleri yürütüyor.

Bu eylemleri nedeniyle Rus devlet televizyonlarında bir karalama kampanyasına maruz kalan ve FSB tarafından "psikolojik taciz" ile terör eylemleri planlamakla suçlanan Maximova'nın adı, Kremlin'in arananlar listesine girdi.

AİLESİNİ ZİYARET EDEMİYOR

Rus yetkililerin "kaderlerinin mühürlendiğini" söylediği ve ölüm tehditleri alan Maximova, Kremlin'in Londra'daki uzantıları vasıtasıyla kendisine zarar vermesinden endişe ediyor. Sık sık destek amacıyla Ukrayna'ya giden ve Kiev'in güvenlik açısından Londra'dan daha güvenli olduğunu belirten eski manken, Putin yönetimi yüzünden Rusya'daki ailesini ve büyükannesini ziyaret edemiyor.

Tüm baskı ve tehditlere rağmen geri adım atmayan Maximova, Rus halkının hakkını savunmak ve savaşa karşı durmak için mücadelesini sürdürüyor.