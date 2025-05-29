Danimarkalı araştırmacı gazetecilik kuruluşu Danwatch ile Alman Der Spiegel dergisi, kamuya açık bir ihaleler veri tabanında yer alan 2 milyondan fazla dokümanı inceleyerek, Rusya'nın stratejik nükleer tesislerine ilişkin gizli bilgileri ortaya çıkardı. Elde edilen belgeler, Rusya’nın nükleer altyapısını modernize etmeye ve genişletmeye yönelik son yıllarda yürüttüğü çalışmaları gün yüzüne çıkardı.

HİPERSONİK FÜZE SİSTEMLERİ

Söz konusu belgelerde, Orenburg bölgesindeki Yasny kasabası yakınlarında yer alan Stratejik Füze Kuvvetleri’ne ait üslerin detaylı planları bulunuyor. Bu üslerde, Rusya’nın en ileri düzey nükleer taşıma sistemlerinden biri olarak gösterilen hipersonik Avangard füze sistemleri de konuşlu durumda.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN FAZLASI ELDE EDİLDİ

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu’nun Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans M. Kristensen, elde edilen belgelerin önemine dikkat çekerek, “Şimdiye kadar bu üsleri yalnızca uydu fotoğraflarıyla takip edebiliyorduk. Ancak elimizdeki bu ayrıntılı planlar sayesinde ilk defa binaların içini ve yer altı yapıları dahil olmak üzere tüm altyapıyı detaylı şekilde görebiliyoruz. Bu, eşi benzeri görülmemiş bir durum,” ifadelerini kullandı.

SON 10 YILDA İNŞA EDİLEN YÜZLERCE KIŞLA, GÖZETLEME KULESİ

Belgeler, son on yılda inşa edilen yüzlerce yeni kışla, kontrol merkezleri, gözetleme kuleleri ve yer altı tünellerine dair teknik çizimleri içeriyor. Ayrıca güvenlik sistemlerinin şemaları, elektrik altyapısı, bilgi teknolojisi ağları, alarm sistemleri ve sensörlerin yerleşimleri gibi son derece hassas bilgiler de ifşa edilmiş durumda.

ÇARPICI AYRINTILAR VAR

Sızdırılan belgelerde yalnızca teknik bilgiler değil, aynı zamanda askeri tesislerdeki yaşamı yansıtan ayrıntılar da yer alıyor. Bunlar arasında duvarlara yazılmış uyarı ifadeleri (“Dur! Geri dön! Yasak bölge!”), askerler için hazırlanan spor ekipmanları, satranç ve dama gibi masa oyunları bile bulunuyor. İngiliz ordusunda daha önce istihbarat subayı olarak görev yapmış olan Philip Ingram, bu bilgilerin istihbarat dünyasında taşıdığı önemi şu sözlerle aktardı:

“Bu tür veriler istihbarat açısından son derece değerlidir. Elektrik ve su sistemlerinin nasıl çalıştığını bilmek, bir tesisin zayıf yönlerini belirleyebilmek için kritik öneme sahiptir.”

Norveç Savunma Komutanlığı ve Kurmay Koleji’nde istihbarat uzmanı olarak görev yapan Tom Røseth ise, Rusya'nın nükleer altyapısını yenileme sürecinin ifşa edilmesinin Avrupa güvenliği açısından anlamlı bir gelişme olduğunu vurguladı:

“Avrupa, güvenlik politikası açısından temel bir dönüşüm içinde. Rusya'nın nükleer silahlarını yenilediğini görmek, bu yeni dönemin gerçekliğini kavramamız açısından kritik.”

Haberde, Rusya’nın savunma ihalelerinde gizliliği artırmak amacıyla yalnızca onaylı yerli yüklenicilerin erişebildiği kapalı bir veri tabanı oluşturmasına rağmen, birçok hassas belgenin kamuya açık ihalelere yanlışlıkla eklendiği ifade edildi. Danwatch ve Der Spiegel, 2024’ün ortalarına kadar bu tür belgelerin ihale dosyalarına iliştirilmeye devam ettiğini ortaya koydu.