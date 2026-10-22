Beyaz Saray’da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

‘HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINIZ’

Putin ile yaptığı görüşmeye değinen Trump, “Geçen gün Vladimir Putin ile Ukrayna savaşının çözüme kavuşturulması konusunda konuşuyorduk. Bence bu konuda bir çözüme yaklaşıyoruz. Belki de şu anda çözüme daha önce hiç olmadığı kadar yakınız” dedi.

Washington yönetiminin Moskova ile müzakereleri sürdürdüğünü yineleyen Trump, “Ukrayna ile savaşı durdurmak için Rusya ile müzakerelere devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

'RUSYA UKRAYNA'DAN DAHA İSTEKLİ'

Trump, önceki açıklamalarında da Rusya’nın anlaşmaya varma konusunda Ukrayna’dan daha istekli olduğu yönündeki değerlendirmelerini dile getirmişti.

RUSYA VE ÇİN'İN İRAN SAVAŞINA MÜDAHİL OLMAMASINDAN MEMNUN

Trump, Rusya ve Çin’in İran’la yaşanan savaş sürecine doğrudan müdahil olmamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Özellikle Rusya’nın müdahale edebilecek kapasiteye sahip olmasına rağmen sürecin dışında kalmasını olumlu karşıladığını belirtti.

SERBEST BIRAKILAN AMERİKALI ÖĞRETMEN HAKKINDA KONUŞTU

Trump’ın gündemindeki bir diğer konu ise Rusya’da tutuklu bulunduğu sırada serbest bırakılan ABD vatandaşı Stephen Hubbard oldu. Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Hubbard’ın durumunu ele aldığını belirten Trump, Rusya’nın serbest bırakma kararı karşılığında herhangi bir taviz vermediklerini öne sürdü.

Trump, “Onun serbest bırakılması karşılığında Rusya'ya hiçbir şey vermedik ki bu çok nadir bir durumdur. Bu konuda hiçbir şey vermedik” dedi.

Hubbard’ın ABD’ye dönmek üzere Özel Temsilci Steve Witkoff ile birlikte yola çıktığını belirten Trump, serbest bırakılmasından dolayı Rusya’ya teşekkür etti.

HUBBARD, RUSYA'DA YAKLAŞIK 7 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Michigan doğumlu 74 yaşındaki Stephen James Hubbard, Rusya’nın 2022 yılında Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından Ukrayna’da gözaltına alınmıştı. Rus makamları, Hubbard’ı “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde paralı savaşçı olarak çalışmakla” suçlamıştı.

Öğretmenlik yaptığı belirtilen Hubbard’ın 2014 yılında Ukrayna’nın Harkiv bölgesine gittiği aktarılmıştı. Hubbard, Ekim 2024’te Rusya’da 6 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.