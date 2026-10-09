ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını Truth Social hesabından paylaştı. Görüşmenin "son derece başarılı" geçtiğini belirten Trump, Rusya’dan yapılacak dizel yakıt sevkiyatlarının miktarını ve takvimini açıkladı.

‘DİZEL YAKIT TEDARİK EDECEK’

Trump, "Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara derhal 300 bin tonun üzerinde, kasım ayı boyunca ilave 500 bin ton ve hemen ardından da 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata varıldı" ifadesini kullandı.

Rusya'nın bu miktarlara ek olarak, rafinerilerin durumuna bağlı şekilde kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıt daha teslim edeceğini bildiren Trump, enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

DİZEL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrolü" olduğunu savunan Trump, Rusya’dan yapılacağı duyurulan yakıt sevkiyatlarının ABD ve dünya genelinde dizel fiyatlarını düşüreceğini iddia etti.

Daha düşük fiyatların özellikle Amerikalı çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve nakliye sektörü açısından önem taşıdığını vurgulayan Trump, açıklamasının önemli bir duyuru olduğunu belirtti. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini de yineledi.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN GEÇİCİ LİSANS ADIMI

ABD Hazine Bakanlığı da Rus motorininin küresel piyasalara arzını kolaylaştırmak amacıyla geçici bir genel lisans yayımlanacağını duyurdu.

Bakanlığın, ABD merkezli X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, Başkan Trump'ın talimatı doğrultusunda, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Rus motorininin küresel piyasaya arzına izin vermek amacıyla geçici bir genel lisansı derhal yayımlıyor" denildi.

MOSKOVA'DAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev de Trump'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Putin ile Trump arasındaki görüşmenin başarılı geçtiğini belirten Dmitriyev, "Rusya ile ABD arasındaki enerji ve ekonomik işbirliği devam edecek ve küresel piyasalara ve dünyaya fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.