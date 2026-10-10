Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Rus petrol ürünlerinin ABD pazarına sevkiyatı, Ukrayna'daki müzakere süreci ve iki liderin olası yüz yüze görüşmesi gündeme geldi.

'BİZZAT KUTLAMAK İSTEDİ'

Rusya ve ABD liderleri arasındaki telefon görüşmesinin hazırlık sürecine ilişkin bilgi veren Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 7 Ekim'de telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Uşakov, Witkoff'un Putin'e doğum günü tebriklerini ilettiğini ve Trump'ın da Rus lideri bizzat kutlamak istediğini aktardığını söyledi.

Putin'in önceden planlanan Türkmenistan ziyareti nedeniyle görüşmenin ziyaret sonrasına bırakıldığını kaydeden Uşakov, Trump'ın da telefon görüşmesi için bazı programlarını ertelediğini ifade etti. Görüşmenin başında Trump'ın Putin'in doğum gününü kutladığını ve eşinin selamlarını ilettiğini bildirdi.

RUS PETROL ÜRÜNLERİNİN ABD'YE SEVKİYATI DA KONUŞULDU

Uşakov'un açıklamasına göre iki lider, çeşitli girişimlerin hazırlıklarını ele aldı. Görüşmede Rus petrol ürünlerinin ABD pazarına gönderilmesi ihtimali de değerlendirildi. Uşakov, liderlerin telefon görüşmesinin ardından bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

UKRAYNA MÜZAKERELERİ YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Telefon görüşmesinin önemli gündem maddelerinden biri de Ukrayna'daki müzakere süreci oldu. Uşakov, önceki görüşmede üçlü müzakerelerin düzenlenmesi olasılığının ele alındığını ancak koşulların değiştiğini söyledi.

Kiev yönetiminin Rusya'daki seçimleri engellemeye yönelik girişimlerde bulunduğunu öne süren Uşakov, bu durumun müzakere sürecini sekteye uğrattığını savundu. Putin'in, görüşmelerin yeniden başlatılması konusunun ne zaman ele alınabileceğini değerlendireceklerini dile getirdiğini aktardı.

Trump'ın ise Ukrayna konusundaki mesajları Miami'de bulunan Ukrayna heyetine ileteceğini söylediğini kaydeden Uşakov, telefon görüşmesinde iki liderin yüz yüze bir araya gelmesi konusunun gündeme gelmediğini belirtti.

ÇİN'DE BİR ARAYA GELEBİLİRLER

Uşakov, Putin ve Trump'ın yakın zamanda Çin'i aynı dönemde ziyaret etme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Kremlin danışmanı, böyle bir durumda iki liderin bir araya gelebileceğini dile getirdi.

Yaklaşık 90 dakika süren görüşmede spor konusunun da konuşulduğunu aktaran Uşakov, Rus buz hokeyi oyuncusu Aleksandr Oveçkin'in de gündeme geldiğini bildirdi.

Uşakov'un aktardığına göre Trump, Putin'e akşam saatlerinde, gece veya ertesi gün yeniden iletişim kurmaya hazır olduğunu söyledi.

'AYNI ANDA'

Görüşmeyi hangi liderin önce sonlandırdığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Uşakov, "Aynı anda" ifadesini kullandı.