Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Moskova ve Tokyo arasında gerginlik kaynağı olan tartışmalı Kuril Adaları'nı perşembe günü ilk kez ziyaret etti.

Japonya tarafından "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan ve üzerinde hak iddia edilen bölgeye gerçekleşen bu ziyaret, Tokyo yönetiminin tepkisiyle karşılaştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi yaptığı açıklamada, "Kuzey Bölgeleri hem tarihi açıdan hem de uluslararası hukuk kapsamında Japonya toprağının ayrılmaz bir parçasıdır ve Japonya hükümeti bu ziyareti şiddetle protesto etmektedir" ifadelerini kullandı.

JAPONYA'NIN HASSAS NOKTASI

Putin, Kuril Adaları'na geçmeden önce Rus donanmasının tatbikat gerçekleştirdiği yakındaki Sahalin Adası'nı ziyaret etti.

Devlet medyası RIA Novosti'nin haberine göre Rus lider, Sahalin'de "Rusya'nın doğu sınırlarının güvenliğinin sağlanması" konulu bir toplantı düzenledi.

Ziyaret kapsamında Kuril Adaları'ndaki bir balık işleme tesisini gezen Putin'e havyar ikram edildiği belirtilirken, Kremlin ziyaret anlarına ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Rusya'nın 2022'deki geniş çaplı Ukrayna işgalinden bu yana daha da kötüleşirken, Moskova'nın Çin ve Kuzey Kore ile ilişkilerinde ise yakınlaşma yaşandı.

ADA KİMİN HAKKI?

Sovyetler Birliği, Hiroshima'ya atom bombası atılmasının ardından ve çatışmanın bitiminden altı gün önce, 8 Ağustos 1945'te Japonya'ya savaş ilan ederek Hokkaido'nun kuzeyinde yer alan stratejik volkanik adaları ele geçirmişti.

İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinden itibaren bölgedeki askeri varlığını sürdüren Moskova, adaların işgalinden sonra yaklaşık 17 bin kişiden oluşan Japon nüfusu sınır dışı etti.

Günümüzde yaklaşık 20 bin Rus vatandaşının sert iklim koşullarında yaşadığı Kunaşir (Kunaşiri), Habomai, Şikotan ve İturup (Etorofu) adaları; zengin balıkçılık alanları, altın ve gümüş gibi maden yataklarının yanı sıra Kremlin için kritik askeri üs imkanı sağlıyor.

ADANIN ÖNEMİ

Soğuk Savaş döneminde Rusya ile ABD ve ABD'nin Pasifik'teki en yakın müttefiki Japonya karşı karşıya gelirken adalar, hava ve deniz üsleri sağlayarak stratejik bir önem kazandı.

1956 yılında diplomatik ilişkiler kurulduğunda Sovyet lideri Nikita Kruşçev, bir barış anlaşması kapsamında tartışmalı adalardan ikisinin iade edilebileceğini öne sürmüştü.

1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından müzakereler yeniden başlasa da bir ilerleme kaydedilemedi ve adalar Rus denetiminde kalmaya devam etti.

Bölgeyi daha önce 2010 yılında ziyaret eden dönemin Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, tartışmalı bölgeyi ziyaret eden ilk Rus lider olmuş, daha sonra Putin yönetiminde başbakanlık yaparken de buraya birkaç ziyaret daha gerçekleştirmişti.