İngiltere ekonomisini ve internet iletişimini ayakta tutan denizaltı fiber optik kablolarının, Rus sivil gemileri tarafından yüzlerce kez takibe alındığı ve santim santim haritalandırıldığı ortaya çıktı.

İNTERNET VE BANKACILIK SİSTEMLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Hazırlanan analizler, Rusya'nın bu hamleyle olası bir savaş durumunda İngiltere’nin dünyayla bağını koparmayı hedeflediğini gösteriyor. Kabloların kesilmesi halinde İngiltere genelinde banka işlemleri, hastane sistemleri, ulaşım ağları ve cep telefonu şebekelerinde devasa kilitlenmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

İngiliz askeri yetkililer, Moskova'nın Soğuk Savaş yıllarından bu yana görülmemiş bir boyutta deniz tabanı istihbaratı yürüttüğü uyarısında bulunuyor.

CASUS ARAÇLARA BALIK GEMİSİ SÜSÜ VERİLMİŞ

Sivil gemi izleme verilerine göre, "balıkçı teknesi" görüntüsü verilen çok sayıda Rus gemisinin, stratejik kablo hatları üzerinde saatlerce çok düşük hızlarda seyrettiği saptandı.

Uzmanlar ve kıdemli deniz subayları, bu teknelerin aslında balık avlamak için değil; su altına insansız deniz araçları (ROV) indirerek iletişim hatlarının milimetrik konumunu tespit etmek amacıyla kullanıldığını vurguluyor.

SAVAŞ GEMİLERİ DEVRİYE ATACAK

İngiltere Donanması, Rusya'nın bu "gri bölge" faaliyetlerini takip edebilmek için her hafta en az iki savaş gemisini devriyeye çıkarırken, Avrupa Birliği de casusluk iddialarına karışan bazı Rus balıkçılık şirketlerini yaptırım listesine aldı.

İngiltere içindeki yasal boşluklar ve gemilerin resmi olarak "sivil" görünmesi ise güvenlik bürokrasisini alarm durumuna geçirmiş durumda.