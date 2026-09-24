İspanyol basını El Mundo'nun haberine göre ABD istihbarat servisleri, Kremlin’in hibrit saldırı planlarını artırma planı kapsamında Avrupa’da yeni İHA saldırılarına hazırlandığını duyurdu.

Daha önce Almanya, Estonya, Polonya gibi ülkeleri hedef alan Rsus İHA'ları bu kez hedefin Akdeniz ülkelerini hedef alacak.

Savunma analistleri, Avrupa dışişleri bakanlıklarında dolaşımda olan, olası saldırıyı son derece detaylı biçimde tanımlayan ve Fransız makamlarınca yüksek güvenilirlik atfedilen bir CIA raporunun varlığını doğruladı.

HEDEFTE BU ÜLKELER VAR

El Mundo'ya konuşan kaynaklar; İspanya, Fransa ve İtalya hükümetlerinin de Rusya'nın bu ülkelerden birine karşı olası bir İHA operasyonu hazırlığında olduğu konusunda bilgilendirildiğini aktardı.

Bu uyarının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 16 Eylül’deki Savunma Konseyi toplantısının ardından, iki gün sonra Elysee Sarayı’nda tüm parti liderlerini ve 2027 cumhurbaşkanlığı adaylarını toplamasıyla zamanlama açısından örtüştüğü görüldü.

Toplanan veriler çok sayıda Avrupa hükümetiyle paylaşılırken, Litvanya Savunma Bakanlığına yakın, isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, "Bir geminin konteynerine gizlenmiş, denizden fırlatılan İHA'ları kullanacaklar; bu hiç de zor değil" açıklamasında bulundu.

İstihbarat uzmanlarına göre, ticari yük gemilerinin içine gizlenecek küçük İHA'lar Avrupa'daki liman kentlerine saldırmak amacıyla kullanılabilecek.

GEMİLERDEN FIRLATACAKLAR

Uzman, ticari gemilere saklanacak uzun menzilli İHA'ların küçük mancınıklara kolaylıkla fırlatılabileceğini ifade etti. Buna göre Rus gölge filosu gemileri, bu şekilde Akdeniz ülkelerini hedef alabilir.

Kıyıdan 200 ila 300 kilometre uzaklıktan fırlatılan bir İHA'nın uçuş süresinin, araç hızına bağlı olarak yaklaşık bir ila dört saat arasında süreceği değerlendiriliyor.

Bu araçların taşıdığı küçük mühimmatların büyük bir tesisi imha etmeye yetmese de yangın çıkarabileceği, açıkta duran ekipmanlara zarar verebileceği veya bir liman ya da havalimanının geçici olarak kapatılmasına yol açabileceği vurgulandı.

Saldırılarla hedeflenen ana etkinin ise maddi zararın yanı sıra siyasi ve ekonomik sonuçlar doğurmak.

Aksayan kargolar sebebiyle ekonominin zarar görmesi ve patlamalar sonucu halkın korkması asıl amaç.

PUTİN SAVAŞ EŞİĞİNİ ZORLUYOR

Moskova yönetimi, Ukrayna'ya silah, istihbarat verisi ve askeri danışman sağlanmasının Batılı ülkeleri savaşın tarafı ve meşru hedef haline getirdiğini savunuyor.

Şimdiye kadar "savaş eşiği" olarak adlandırılan seviyenin altında hareket ederek NATO'nun koordineli bir yanıt vermesini engelleyen Rusya'nın, Ukrayna'yı destekleyen ülkelerde büyüyen bir sabotaj kampanyası yürüttüğü ifade ediliyor.

Bir yıl önce Polonya hava sahasına mühimmatsız 19 İHA'nın girmesiyle başlayan tırmanmada dönüm noktasının, Alman makamlarının Rus istihbaratına bağladığı Leipzig Havalimanı'ndaki silahlı İHA olayı olduğu belirtiliyor.

Litvanya ve diğer ülkelerin bu bilgileri, CIA Direktörü John Ratcliffe’in 25 Ağustos’ta Moskova’ya gerçekleştirdiği gizemli ziyaretin ardından değerlendirmeye başladığı aktarılıyor.

ABD askeri uçağıyla Riga aktarmalı giden Ratcliffe'in ziyareti öncesinde Baltık ülkelerinin bilgilendirildiği ifade edilirken, Wall Street Journal ve Politico, Ratcliffe’in Rusya’yı NATO’ya yönelik her türlü saldırı veya kışkırtmaya karşı uyarmak amacıyla Moskova'ya gittiğini öne sürmüştü.