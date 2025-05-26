Vladimir Putin’in 20 Mayıs’taki Kursk ziyareti sırasında içinde bulunduğu helikopterin Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının hedefi oldu.

Rus hava savunma birliği komutanı Yury Dashkin’in Kremlin haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamaya göre, Putin’in helikopteri “büyük çaplı” bir İHA saldırısının “tam merkezindeydi.”

Dashkin’in aktardığına göre, olay sırasında Rus savunma bakanlığı onlarca İHA’yı düşürmek zorunda kaldı.

EMSALSİZ SALDIRI

Devlet televizyonu Rossiya-24’te yayınlanan röportajda, saldırının şiddetinin Putin’in helikopterine yapıldığını söyledi.

Dashkin, saldırının “emsalsiz” olduğunu söyledi ancak tüm Ukrayna İHA’larının imha edildiğini vurguladı.

Hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle başkanlık helikopterinin güvenliğinin sağlandığını da ekledi.

KURSK ZİYARETİ HEYECANLI GEÇTİ

Kremlin, Putin’in Kursk’a yaptığı bu habersiz ziyareti doğruladı. Ziyaret, Rusya’nın bölgenin tamamen kontrol altına alındığını ilan etmesinden kısa süre sonra gerçekleşti.

TASS’a göre Putin, seyahati sırasında yerel gönüllülerle, belediye yetkilileriyle ve bölgenin vekil valisi Aleksandr Khinshtein ile bir araya geldi.

Putin’in cephe hattına yakın bölgelere seyahat etmesi nadir görülüyor ve kamuya açık etkinliklerde bile fiziksel mesafesini korumasıyla tanınıyor.

ZELENSKİ: 'PUTIN MEŞRU HEDEF'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 2023’ün Kasım ayında The Sun’a verdiği röportajda, böyle bir fırsat doğarsa Putin’i öldürme hakkına sahip olduklarını söylemişti.

“Bu bir savaş ve Ukrayna’nın topraklarını savunma hakkı var” diyen Zelenski, Rusya’nın kendisini kaç kez öldürmeye çalıştığını artık sayamadığını da sözlerine eklemişti.