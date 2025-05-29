ABD ve Rusya arasındaki gerilim uzun senelerdir devam ediyor. İki ülke arasındaki kargaşalara rağmen ortak paydada buluşmalara rağmen gelen hamleler ülke para birimlerine doğrudan etki ediyor.
Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin sağlanmasına yönelik başlatılan çalışmalar ve ABD başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik söylemleri, ABD ve Rusya arasındaki tansiyonu yükseltti.
Ruble bu yıl, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmaları bitirmek istemesiyle Kremlin'in Ukrayna'daki savaşına son verebileceği yönündeki iyimserlikle yükselişe geçti. Rusya Merkez Bankası ise döviz için iç talebin hafiflediğine dair işaretler de olduğunu dile getirdi.
İkili arasında yaşanan gerilimin etkisiyle Ruble yaklaşık 2 yılın ardından dolar karşısında en güçlü hale geldi. Dünü 79,28 - 80,49 aralığında geçiren Dolar/Ruble paritesi, bugün 77,86 seviyesini geriledi.