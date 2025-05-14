ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı'nın Vladimir Putin'in İstanbul'daki ateşkes görüşmelerine katılıp katılmayacağı konusunu değerlendirdi.

Başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, Putin hakkında “Benim de İstanbul'da olmamı istiyor. Benim de Türkiye'ye gitmem bir olasılık ... Ben orada olmazsam onun da orada olup olmayacağını bilmiyorum. Bunu öğreneceğiz,” dedi.

Trump, daha önce İstanbul'daki görüşmelerle ilgili olarak "bu görüşmelerin kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini" belirtmişti. Ancak Kremlin'in görüşmelere aldığı mesafe, Trump'ın sözleriyle çelişti.

Bunun yanında Trump, Rusya'ya karşı ikincil yaptırımların halen söz konusu olduğunu belirtti. Trump, daha önce de barış görüşmeleri konusunda Putin'in sabrını zorladığını belirtmişti.