Özel hayatını gizleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en küçük kızı olduğu ileri sürülen Elizaveta Krivonogikh sessizliğini bozdu. İlk olarak sosyal medya platformu Instagram'a geri döndü daha sonra Telegram'dan yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Alman basınından Bild gazetesi, ''Hayalet Kız, Putin'le hesabını gördü: Telegram grubunda maskesini çıkardı'' diyerek 22 yaşındaki genç kızın paylaşımlarını habere kötü.

''HAYATIMI MAHVEDEN ADAM''

Elizaveta Krivonogikh yaptığı paylaşımlarında Putin'in adı geçmiyor. Ancak paylaşımlarını gören her sosyal medya kullanıcısı bahsettiği kişinin Putin olduğunu tahmin ediyor.

Krivonogikh yaptığı paylaşımında, ''Milyonların hayatlarını ellerinden alan, benim de hayatımı mahveden adam" ifadelerini kullandı. Bild'in haberine göre, "Dünyaya tekrar yüzümü gösterebilmek özgürleştirici. Bana kim olduğumu ve hayatımı kimin mahvettiğini hatırlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'VLADİMİROVNA (VLADİMİR'İN KIZI)'

3 Mart 2003'te St. Petersburg'da doğan Krivonogikh'in Rus lider Vladimir Putin ile geçmişte evinde çalışan temizlik görevlisi Svetlana Krivonogich'in kızı olduğu düşünülüyor.

Dailymail'in haberine göre, iddialar 2020'de Kremlin'e muhalif araştırmacı gazetecilik projesi Proekt tarafından iddia edildi. Anne Krivonogich, iddialara göre yüklü miktarda para ile susturuldu. Fakat genç kızın kimliğinde "Vladimirovna (Vladimir'in kızı)" isminin bulunması dikkat çekti.

SAVAŞ BAŞLADI ORTADAN KAYBOLDU

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminden önce Krivonogikh, özel jetlerle ülkede geziyor, en pahalı yerlerden giyiniyor, özel tasarımcılarla çalışıyordu. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte Instagram hesabı sosyal medyadan silindi. Daha sonra Fransa'da ortaya çıktı, 2024'te ICART Kültür ve Sanat Yönetimi Okulu'ndan mezun oldu.

Rusya'dan ayrılmadan hemen önce Instagram hesabındaki son paylaşımlarından birine, ''Canım St. Petersburg'umda son bir tur atamıyorum. En sevdiğim yerleri ve mekanları ziyaret edemiyorum" yazdı.

GERİ DÖNÜŞÜ BAMBAŞKA OLDU

Sosyal medyaya tekrar döndükten sonra ise Ukrayna'daki savaşı açık bir dille eleştirmeye başladı, lüks tüketimi de kınayan ifadeler kullanmaya başladı. Hatta Fransa'da iki galeride savaş karşıtı sergilerin organizasyonunu üstlendiği, videolar hazırladığı iddia ediliyor. Putin'in yakın çevresindeki isimlerden merhum Oleg Rudnov'a atıfla Elizaveta Rudnova ismini aldığı, böylece gerçek kimliğini saklamaya çalıştığı da iddialar arasında yer aldı.

Diğer yandan Putin'in ayrıca eski jimnastikçi ve Olimpiyat altın madalyalı Alina Kabaeva ile 10 ve 6 yaşında iki gizli oğlu olduğu da iddialar arasında bulunuyor.