Rus devlet haber ajansı TASS, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmayı hedefleyen iki ABD temsilcisinin cumartesi ve pazar günleri her iki ülkeyi de ziyaret edeceğini duyurdu.

Kaynağını açıklamayan TASS'ın haberine ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Şu anda herhangi bir duyuru yapmam, ancak bu temaslar gerçekleştiğinde sizi bilgilendireceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'yı en son ocak ayında ziyaret etmiş ve Kremlin'de Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dört saat süren gece görüşmesi gerçekleştirmişti.

MOSKOVA KİEV'E GİTMELERİNİ İSTEMİYOR

Witkoff ve Kushner henüz Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirmezken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski perşembe günü yaptığı açıklamada Trump'ın temsilcilerinin önümüzdeki günlerde Moskova ve Kiev'de olmasının beklendiğini belirtti.

Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynak, seyahatin Ukrayna ayağına ilişkin görüşmelerin hâlen sürdüğünü ve ekiplerin olası bir tarih olarak pazar gününü değerlendirdiğini ifade etti.

Aynı kaynak, "Ruslar onların Kiev'i ziyaret etmesini istemiyor ve planı değiştirmelerini sağlamaya çalışıyor" dedi.

PUTİN BARIŞ İSTİYOR MU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada savaşı bitirecek bir anlaşmaya varma şansının bulunduğunu ifade etti.

Ancak Putin, Kiev'in bu hafta yabancı hava yolu şirketlerine Rus hava sahasından kaçınmaları yönünde yaptığı uyarının bir tehdit niteliği taşıdığını ve bunun görüşmeleri zorlaştıracağını sözlerine ekledi.

ABD arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında yapılan son görüşmeler, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaş başlatmasından kısa bir süre önce, şubat ayında gerçekleşmişti.

Peskov, nihai bir barış çözümüne ulaşma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini ancak şu an için gerekli zeminin bulunmadığını belirterek, "Çalışmalar devam ediyor ve temaslar sürüyor" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN ORTASINDAKİ KARA DÜĞÜM

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en kanlı çatışma olan ve 4,5 yıldır devam eden savaşın nasıl sonlandırılacağına dair Rusya ve Ukrayna arasında derin görüş ayrılıkları korunuyor.

Peskov, Putin'in iki yıl önce yaptığı konuşmada ortaya koyduğu; Ukrayna'nın Rusya'nın hak iddia ettiği dört bölgenin tamamından çekilmesi ve NATO'ya katılma planından vazgeçmesi şartının "sarsılmaz" olduğunu vurguladı.

Ukrayna ise büyük bedeller ödeyerek savunduğu topraklardan çekilmeyi reddediyor ve bu şartları teslim olmakla eş değer görüyor.