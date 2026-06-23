Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel yaşamına ilişkin yıllar önce gündeme bomba gibi düşen haberin arkasındaki isim olarak tanınan gazeteci ve araştırmacı Grigori Nehoroshev, Letonya'nın başkenti Riga'da yaşamını yitirdi. 69 yaşındaki Nehoroshev'in ölümünün ardından çeşitli iddialar gündeme gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER SONRASI GAZETE FAALİYETLERİNE SON VERDİ

2008 yılında yönettiği gazetede yayımlanan bir haberle Putin ile eski Olimpiyat şampiyonu Alina Kabaeva arasında ilişki olduğu yönündeki iddiaları ilk kez kamuoyuna taşıyan Nehoroshev, bu haberle uluslararası basının dikkatini çekmişti. Haberin yayımlanmasının ardından gazetenin kısa süre içinde faaliyetlerine son verdiği açıklanmıştı.

ZEHİRLİ MANTAR ŞÜPHESİ

Uzun yıllardır Rusya dışında yaşayan ve son 11 yıldır Riga'da siyasi sığınmacı statüsünde bulunan Nehoroshev'in, zehirli mantar tüketmesi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği öne sürüldü. Yetkililer ölüm nedeninin netleşmesi için soruşturma yürütüyor.

GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE DUYUYORDU

Haberi nedeniyle Rus güvenlik servisi FSB'nin baskısıyla karşı karşıya kaldığı iddia edilen gazetecinin, yakın çevresine zaman zaman güvenliğinden endişe duyduğunu anlattığı da öne sürüldü. Rus ve Batılı medya kuruluşlarında yıllarca Kremlin'e yönelik eleştirel tutumuyla anılan Nehoroshev, özellikle Putin hakkında yaptığı araştırmalarla tanınıyordu.

MUHALİF SANATÇI DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan son yıllarda Rusya'dan ayrılan bazı muhalif isimlerin şüpheli ölümleri de dikkat çekiyor. 2021 yılında ülkesini terk ederek Polonya'ya yerleşen muhalif sanatçı Robert Kuzovkov da Belarus sınırına yakın Biała Podlaska kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu olaylar, Kremlin karşıtı isimlerin güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.