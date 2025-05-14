Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile görüşmeler için İstanbul'a gelmeyecek.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gelecek Rus heyetinde Putin bulunmuyor.

Rusya'dan görüşmeye Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksandr Fomin ve danışman Vladimir Medinsky katılacak.

ZELENSKIY YARIN TÜRKİYE'DE OLACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ise Ankara'ya gelmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı bitirmek için Rusya tarafıyla her türlü müzakere yapmaya hazır olduklarını belirterek yarın Türkiye'de olacağını belirtti.

Zelenskiy akşam paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakereleri hakkında da konuştu.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'de yapılacak görüşmeler için bugün ekibi ile birkaç toplantı yaptıklarını kaydetti.

Rusya'dan Türkiye'ye gelecek yetkililer hakkında henüz net bir bilgi almadıklarını kaydeden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'dan kimin geleceğini bekliyorum ona göre Ukrayna'nın nasıl bir adım atması gerektiğini belirleyeceğim. Basından gelen sinyaller halen ikna edici değil. Aynı zamanda (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Türkiye'ye gelmeyi düşündüğünü de duyuyoruz. Yani bu en güçlü argüman olabilir. Bir hafta gerçekten çok şeyi değiştirebilir."

Ukrayna'nın müzakereler konusunda adım atmaktan çekinmediğini kaydeden Zelenskiy, "Savaşın nasıl biteceği dünyaya bağlı. Ukrayna her türlü müzakere formatına hazırdır, toplantılardan korkmuyoruz." dedi.