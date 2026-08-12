Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın doğusundaki Sahalin bölgesinin idari merkezi Yujno-Sahalinsk şehrini ziyaret etti.

DENİZ KUVVETLERİ ÜNİFORMASI GİYDİ

Rusya Deniz Kuvvetleri Pasifik Filosunun buradaki askeri tatbikatının son aşamasını izleyen Putin, "Varyag" kruvazöründe filo komutanlarıyla bir araya geldi. Deniz Kuvvetleri üniformasını giyen Putin'e Pasifik Filosu Komutanı Viktor Liina, yerine getirilen görevler hakkında bilgi verdi.

‘SAVUNMA BAKANLIĞINA TALİMAT VERDİM’

AB'nin Rus ticari gemileriyle ilgili eylemlerini değerlendiren Putin, şunları kaydetti:

“Bazı ülkelerin uluslararası denizcilik hukukunu ihlal ederek, ekonomik faaliyetlerde bulunan gemilerimizin seyrüseferini kısıtlamaya çalıştığını görüyoruz. Son zamanlarda gemilerimize el koymayı ve bizden çaldıkları malları satmayı bile planlıyorlar. Bu elbette korsanlık ve soygundan başka bir şey değil. Bu uygulama hayata geçirilmeye başlanırsa, buna karşılık vermek zorunda kalacağız. Buna uygun gördüğümüz yerde karşılık vereceğiz. Bu konuda Rusya Savunma Bakanlığına talimat verdim.”