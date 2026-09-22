Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından desteklenen Birleşik Rusya Partisi'nin son parlamento seçimlerinde tarihinin en yüksek sonucunu elde etmesinin ardından, Ukrayna'daki savaşa katılmış yaklaşık 50 gazi parlamentonun alt kanadı Duma'ya girmeye hazırlanıyor.

Parti Genel Sekreteri Vladimir Yakuşev, oyların yaklaşık yüzde 58'ini alan Birleşik Rusya'nın Duma'da 49 Ukrayna savaşı gazisine yer vereceğini açıkladı.

Putin'in 2022 yılında verdiği işgal emrinden bu yana düzenlenen ilk parlamento seçimi olma özelliğini taşıyan bu durum, Kremlin'in savaşa yönelik halk desteğini artırma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Parlamentoya girecek gazilerin, oylarda ikinci sırada yer alan ve yaklaşık 40 sandalye elde etmesi beklenen Rusya Komünist Partisi'nden daha fazla temsil imkanına sahip olabilecek.

PUTİN'İN KAHRAMANLARI

Parlamentoda yer alacak isimler arasında, daha önce Ukrayna'nın savaş suçlarıyla suçladığı birliklerde görev yapmış gaziler de bulunuyor.

Kremlin tarafından yürütülen ve Batı tarzı kamu politikası okullarından esinlenen "Kahramanlar Çağı" adlı programdan mezun olan 100'den fazla gazi; bakanlıklar, devlet şirketleri ve bölgesel yönetimlerde orta düzey pozisyonlara atandı.

Kremlin, cephede görev yapan yüz binlerce kişinin savaş bittiğinde topluma nasıl entegre edileceğine dair endişeler sürerken, gazilerin siyasi bir güç olarak ortaya çıkışını dikkatle yönlendiriyor.

Analistler, Putin'in "yeni elit" olarak adlandırdığı gazilerin teşvik edilmesinin, siyasi süreç üzerindeki kontrolü korurken savaşın meşruiyetini pekiştirme amacı taşıdığına dikkat çekiyor.